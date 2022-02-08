Песков расшифровал высказывание Путина о Минских соглашениях, "красавице" и Зеленском

Президент России Владимир Путин, критикуя отношение Украины к Минским соглашениям на совместной пресс-конференции с французским лидером Эмманюэлем Макроном, имел в виду, что государство должно выполнять взятые на себя обязательства. Об этом в беседе с журналистами во вторник рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что фразу российского лидера "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица" наверняка было тяжело перевести на французский.

"Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять", — сказал представитель Кремля.

Вместе с тем журналисты обратили внимание Пескова, что выражение "про красавицу" похоже на строчку одной из песен рок-группы "Красная плесень", однако представитель Кремля выразил убеждение, что Владимир Путин не знаком с творчеством этого коллектива.

"Думаю, что в своё время эта группа тоже позаимствовала эту фразу из русского фольклора", — отметил Песков, добавив, что он тоже не знаком с песнями "Красной плесени".