Песков расшифровал высказывание Путина о Минских соглашениях, "красавице" и Зеленском
При этом в Кремле убеждены, что источником фразы послужил народный фольклор, а не хулиганские песни рок-группы "Красная плесень".
Фото на обложке © Kremlin.ru / Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин, критикуя отношение Украины к Минским соглашениям на совместной пресс-конференции с французским лидером Эмманюэлем Макроном, имел в виду, что государство должно выполнять взятые на себя обязательства. Об этом в беседе с журналистами во вторник рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что фразу российского лидера "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица" наверняка было тяжело перевести на французский.
"Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять", — сказал представитель Кремля.
Вместе с тем журналисты обратили внимание Пескова, что выражение "про красавицу" похоже на строчку одной из песен рок-группы "Красная плесень", однако представитель Кремля выразил убеждение, что Владимир Путин не знаком с творчеством этого коллектива.
"Думаю, что в своё время эта группа тоже позаимствовала эту фразу из русского фольклора", — отметил Песков, добавив, что он тоже не знаком с песнями "Красной плесени".
Напомним, что на пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном в ночь на 8 февраля Владимир Путин обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему "ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений". Глава российского государства в ответ заметил, что альтернативы этим соглашениям нет, и произнёс фразу: "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица".
Комментариев: 1
странно, что нужен был перевод.. по моему очевидно, что если уж подписали документы, так имейте совесть и обязательства исполнять договоренности. Зеленский как с другой планеты