Песков: Трудно сказать, когда ослабнет инфляционное давление на экономику РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инфляционное давление на экономику России продолжается. Причём сложно спрогнозировать, когда это негативное явление ослабнет.

"Конечно, это негативное явление, и инфляционное давление продолжается. В первую очередь из-за общемировых тенденций, которые, естественно, проецируются и на нашу ситуацию. <...> Пока трудно сказать, когда это давление будет исчерпано", — заявил представитель Кремля.