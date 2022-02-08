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Песков: Трудно сказать, когда ослабнет инфляционное давление на экономику РФ

Представитель Кремля подчеркнул, что это негативное влияние происходит из-за общемировых тенденций, которые проецируются на политическую ситуацию нашей страны.

8 февраля, 10:25

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото на обложке © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инфляционное давление на экономику России продолжается. Причём сложно спрогнозировать, когда это негативное явление ослабнет.

"Конечно, это негативное явление, и инфляционное давление продолжается. В первую очередь из-за общемировых тенденций, которые, естественно, проецируются и на нашу ситуацию. <...> Пока трудно сказать, когда это давление будет исчерпано", — заявил представитель Кремля.

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Ранее Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2022 год. Показатель пересмотрен и увеличен на 1,9%. По мнению специалистов ведомства, стоит ожидать среднего повышения цен до уровня 5,9%.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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