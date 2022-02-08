Песков: РФ готова к встрече Путина и Зеленского, если это поможет "разрубить гордиев узел"

Москва не отказывается от возможной встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского, однако сначала нужно понять цель переговоров и то, какие вопросы будут рассматриваться. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается встречи с Зеленским, то априори от неё никто не отказывается. Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел в ситуации на юго-востоке страны, [Россия] будет готова встречаться с кем угодно", — отметил он.

Песков подчеркнул также, что пока нет понимания с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой результат встречаться лидерам.