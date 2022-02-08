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Песков: РФ готова к встрече Путина и Зеленского, если это поможет "разрубить гордиев узел"

Он подчеркнул также, что пока нет понимания, с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой результат встречаться президентам.

8 февраля, 10:19

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Фото на обложке © ТАСС / Михаил Метцель / Ирина Яковлева

Москва не отказывается от возможной встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского, однако сначала нужно понять цель переговоров и то, какие вопросы будут рассматриваться. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается встречи с Зеленским, то априори от неё никто не отказывается. Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел в ситуации на юго-востоке страны, [Россия] будет готова встречаться с кем угодно", — отметил он.

Песков подчеркнул также, что пока нет понимания с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой результат встречаться лидерам.

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Ранее пресс-секретарь российского президента уже отмечал, что вероятность переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции пока в практическом ключе не обговаривалась. Соответственно, сроков возможной поездки российского лидера в республику пока нет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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Комментариев: 1

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Дарья Вережниковасегодня в 10:43

слушайте, Зеленский хочет встречи , но тем временем киев обстреливает из оружия поставленного нато дрн.. это как вообще?

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