Песков: РФ готова к встрече Путина и Зеленского, если это поможет "разрубить гордиев узел"
Он подчеркнул также, что пока нет понимания, с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой результат встречаться президентам.
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Фото на обложке © ТАСС / Михаил Метцель / Ирина Яковлева
Москва не отказывается от возможной встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского, однако сначала нужно понять цель переговоров и то, какие вопросы будут рассматриваться. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается встречи с Зеленским, то априори от неё никто не отказывается. Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел в ситуации на юго-востоке страны, [Россия] будет готова встречаться с кем угодно", — отметил он.
Песков подчеркнул также, что пока нет понимания с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой результат встречаться лидерам.
Ранее пресс-секретарь российского президента уже отмечал, что вероятность переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции пока в практическом ключе не обговаривалась. Соответственно, сроков возможной поездки российского лидера в республику пока нет.
Комментариев: 1
слушайте, Зеленский хочет встречи , но тем временем киев обстреливает из оружия поставленного нато дрн.. это как вообще?