Лукашенко: Пытавшиеся устроить госпереворот в Белоруссии снова "взбудоражат людей"

Пытавшиеся устроить в 2020 году в Белоруссии переворот попробуют снова "взбудоражить людей". Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности. По его словам, на эту попытку переворота потрачено более шести миллиардов долларов, передаёт БелТА.

"А деньги в эту "неудачную попытку" вложены огромные <...> То, что могли отследить, больше шести миллиардов долларов. Для Белоруссии это заоблачная цена. Те, кто их не отработал, попытаются опять взбудоражить людей. Кстати, что они и делают", — заявил Лукашенко.

Лидер республики отметил, что в 2020 году планировалась "цветная революция" в центре Европы, но получился неудавшийся мятеж. А американские авторитетные эксперты и политологи назвали его неудачной попыткой неконституционного переворота.