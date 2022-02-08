Лукашенко: Пытавшиеся устроить госпереворот в Белоруссии снова "взбудоражат людей"
По словам белорусского лидера, в 2020 году планировалась "цветная революция" в центре Европы, но получился неудавшийся мятеж. Причём в эту попытку были вложены заоблачные для республики деньги.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото на обложке © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency
Пытавшиеся устроить в 2020 году в Белоруссии переворот попробуют снова "взбудоражить людей". Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности. По его словам, на эту попытку переворота потрачено более шести миллиардов долларов, передаёт БелТА.
"А деньги в эту "неудачную попытку" вложены огромные <...> То, что могли отследить, больше шести миллиардов долларов. Для Белоруссии это заоблачная цена. Те, кто их не отработал, попытаются опять взбудоражить людей. Кстати, что они и делают", — заявил Лукашенко.
Лидер республики отметил, что в 2020 году планировалась "цветная революция" в центре Европы, но получился неудавшийся мятеж. А американские авторитетные эксперты и политологи назвали его неудачной попыткой неконституционного переворота.
Ранее Александр Лукашенко назвал фейком сообщения об отправке белорусских военных в Сирию. По словам президента, сирийское правительство уже давно просит руководство республики предоставить им врачей. Однако сейчас в стране есть много своих проблем, включая пандемию.
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