Песков заявил об отсутствии конкретных сроков визита Путина в Турцию
Представитель Кремля отметил, что в перспективе поездка есть. Однако, по его словам, ясность по этому поводу появится немного позже.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент конкретная дата визита главы государства Владимира Путина в Турцию для проведения переговоров с лидером этой страны Реджепом Эрдоганом не согласована.
"Действительно, в перспективе такой визит есть. Об этом визите, как мы уже неоднократно говорили, Путин и [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган условились", — сказал журналистам представитель Кремля.
По словам Пескова, лидеры стран договорились, что встреча состоится, когда позволят их графики, а также эпидемиологические условия. Как добавил пресс-секретарь, точная дата пока не известна, однако по дипломатическим каналам она будет своевременно согласована.
Ранее Эрдоган заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский согласился встретиться с Путиным в Анкаре. По словам лидера турецкой республики, сейчас определяется вопрос с датой и возможностью провести переговоры на высоком уровне.
Комментариев: 1
Зеленский согласится на встречу в Путиным? Ну ребят, вы о чем.. только после того как Украина начнет испольнять минские соглашения..