Песков заявил об отсутствии конкретных сроков визита Путина в Турцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент конкретная дата визита главы государства Владимира Путина в Турцию для проведения переговоров с лидером этой страны Реджепом Эрдоганом не согласована.

"Действительно, в перспективе такой визит есть. Об этом визите, как мы уже неоднократно говорили, Путин и [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган условились", — сказал журналистам представитель Кремля.

По словам Пескова, лидеры стран договорились, что встреча состоится, когда позволят их графики, а также эпидемиологические условия. Как добавил пресс-секретарь, точная дата пока не известна, однако по дипломатическим каналам она будет своевременно согласована.