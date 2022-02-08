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Песков заявил об отсутствии конкретных сроков визита Путина в Турцию

Представитель Кремля отметил, что в перспективе поездка есть. Однако, по его словам, ясность по этому поводу появится немного позже.

8 февраля, 10:26
<p>Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/62616/photos/63004" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент конкретная дата визита главы государства Владимира Путина в Турцию для проведения переговоров с лидером этой страны Реджепом Эрдоганом не согласована.

"Действительно, в перспективе такой визит есть. Об этом визите, как мы уже неоднократно говорили, Путин и [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган условились", — сказал журналистам представитель Кремля.

Представитель Эрдогана Калын заявил о подготовке визита Путина в Турцию

Представитель Эрдогана Калын заявил о подготовке визита Путина в Турцию

По словам Пескова, лидеры стран договорились, что встреча состоится, когда позволят их графики, а также эпидемиологические условия. Как добавил пресс-секретарь, точная дата пока не известна, однако по дипломатическим каналам она будет своевременно согласована.

Ранее Эрдоган заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский согласился встретиться с Путиным в Анкаре. По словам лидера турецкой республики, сейчас определяется вопрос с датой и возможностью провести переговоры на высоком уровне.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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Комментариев: 1

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Елена Елисеевасегодня в 10:36

Зеленский согласится на встречу в Путиным? Ну ребят, вы о чем.. только после того как Украина начнет испольнять минские соглашения..

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