Daily Express: Названы ранние симптомы ковида, которые можно спутать с переутомлением
При этом период проявления признаков у пациентов разный — в зависимости от возраста. Они могут мешать выполнять ежедневные задачи, отметили специалисты Национальной службы здравоохранения.
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Ранним симптомом заражения омикрон-штаммом коронавируса может быть боль в мышцах и суставах, особенно в области спины и плеч. Об этом сообщает таблоид Daily Express со ссылкой на информацию Национальной службы здравоохранения.
Утверждается, что подобные симптомы часто встречаются у больных и могут помочь самостоятельно распознать ковид на начальной стадии, чтобы вовремя начать лечение. В ходе выздоровления эта боль может приходить и уходить на некоторое время.
"Некоторые также сталкиваются со странными или изменёнными ощущениями, такими как онемение или покалывание, слабость в руках или ногах", — уточнили специалисты.
Согласно данным пользователей, загружающих в приложение ZOE CoViD Symptom Study ход их болезни, болевые ощущения могут появиться в самом начале заражения и сохраняться на протяжении двух-трёх дней, однако всё зависит от возраста пациента. Так, у детей они могут продолжаться до четырёх суток, у людей в возрасте 16–35 лет — до пяти суток, от 35 до 65 лет — до семи дней, а у пожилых старше 65 лет — до восьми дней. Некоторым эта боль мешает выполнять ежедневные задачи, уточнили пациенты.
Ранее Лайф рассказывал, что российские учёные выяснили, как ковид влияет на мужскую половую функцию. Как отметили специалисты, удар по гормональной системе происходит на пике заболевания. В этот период значительно снижается уровень тестостерона.
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