Daily Express: Названы ранние симптомы ковида, которые можно спутать с переутомлением

Ранним симптомом заражения омикрон-штаммом коронавируса может быть боль в мышцах и суставах, особенно в области спины и плеч. Об этом сообщает таблоид Daily Express со ссылкой на информацию Национальной службы здравоохранения.

Утверждается, что подобные симптомы часто встречаются у больных и могут помочь самостоятельно распознать ковид на начальной стадии, чтобы вовремя начать лечение. В ходе выздоровления эта боль может приходить и уходить на некоторое время.

"Некоторые также сталкиваются со странными или изменёнными ощущениями, такими как онемение или покалывание, слабость в руках или ногах", — уточнили специалисты.

Согласно данным пользователей, загружающих в приложение ZOE CoViD Symptom Study ход их болезни, болевые ощущения могут появиться в самом начале заражения и сохраняться на протяжении двух-трёх дней, однако всё зависит от возраста пациента. Так, у детей они могут продолжаться до четырёх суток, у людей в возрасте 16–35 лет — до пяти суток, от 35 до 65 лет — до семи дней, а у пожилых старше 65 лет — до восьми дней. Некоторым эта боль мешает выполнять ежедневные задачи, уточнили пациенты.