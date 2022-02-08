Политсоветники глав стран "нормандской четвёрки" встретятся в Берлине 10 февраля

Политические советники лидеров стран нормандского формата (Россия, Франция, Германия, Украина) встретятся в Берлине 10 февраля. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трансляция мероприятия проводилась в официальном аккаунте Елисейского дворца в "Твиттере".

"Политические советники нормандского формата встретятся в Берлине в четверг. Вместе с Германией Франция намерена продолжать посреднические усилия в отношениях между Россией и Украиной", — заявил он.