Политсоветники глав стран "нормандской четвёрки" встретятся в Берлине 10 февраля
Как уточнил французский лидер Эмманюэль Макрон, вместе с Германией Франция намерена продолжать посреднические усилия в отношениях между Россией и Украиной.
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Политические советники лидеров стран нормандского формата (Россия, Франция, Германия, Украина) встретятся в Берлине 10 февраля. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трансляция мероприятия проводилась в официальном аккаунте Елисейского дворца в "Твиттере".
"Политические советники нормандского формата встретятся в Берлине в четверг. Вместе с Германией Франция намерена продолжать посреднические усилия в отношениях между Россией и Украиной", — заявил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию FT о "сделке" Путина и Макрона по Украине. Официальный представитель Кремля напомнил, что, хоть Франция и является членом Североатлантического альянса, лидерство в НАТО принадлежит не ей.
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