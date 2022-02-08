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Учёные в Китае разработали устройство для выявления ковида менее чем за четыре минуты

Новая разработка подключается как к компьютеру, так и к смартфону. Её можно будет использовать в аэропортах, клиниках, отделениях скорой помощи и дома.

8 февраля, 14:07

Фото на обложке © Pixabay

Учёные Фуданьского университета в Шанхае разработали устройство, которое может выявить коронавирусную инфекцию у человека менее чем за четыре минуты с точностью ПЦР-теста. Об этом пишет научный журнал Nature Biomedical Engineering.

"Мы внедрили электромеханический биосенсор для определения SARS-CoV-2 в интегрированное портативное устройство и показали, что он определяет вирус РНК менее чем за четыре минуты на пробах из носоглотки", — говорится в статье.

Исследователи сообщили, что их устройство использует микроскопические механические компоненты, которые в сочетании с микроэлектроникой преобразовывают механические, химические, биологические или другие сенсорные реакции в электрические сигналы. Новая разработка подключается как к компьютеру, так и к смартфону.

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Устройство испытывалось на 33 пациентах, у которых был ранее выявлен ковид, и 54 здоровых. Результаты тестирования, полученные с помощью новой разработки, полностью совпали с теми, что давал ПЦР-тест. По словам учёных, их устройство можно будет использовать в аэропортах, клиниках, отделениях скорой помощи и дома.

Ранее вирусолог Павел Волчков рассказал о новом способе "омикрона" проникать в клетки. По его словам, правило "двух ключей" работало до появления этой мутации. Теперь же штамм использует для входа в клетку эндосомы своеобразный "чехол".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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