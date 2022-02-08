Врач Гусев оценил эффективность промывания носа солевым раствором при ковиде
Специалист добавил, что всё же на сегодняшний день от коронавируса должна защищать в первую очередь вакцина.
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Солевые растворы, которыми промывают нос и горло, вряд ли помогут обезопасить организм от заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев.
"На самом деле, гигиена полости носа важна. Но защитит ли солевой раствор, то есть гипертонический раствор, от коронавируса, это, наверное, вряд ли", — сказал он.
Гусев добавил, что на сегодняшний день от коронавируса должна защищать в первую очередь вакцина.
Ранее Лайф рассказал, что Гинцбург поведал об условии окончания пандемии коронавируса. Однако для этого необходимо произвести достаточный запас вакцин против CoViD-19 и обеспечить ими страны, которые не производят собственные, уточняет специалист.
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