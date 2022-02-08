Врач Гусев оценил эффективность промывания носа солевым раствором при ковиде

Солевые растворы, которыми промывают нос и горло, вряд ли помогут обезопасить организм от заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев.

"На самом деле, гигиена полости носа важна. Но защитит ли солевой раствор, то есть гипертонический раствор, от коронавируса, это, наверное, вряд ли", — сказал он.

Гусев добавил, что на сегодняшний день от коронавируса должна защищать в первую очередь вакцина.