Депутат из ДНР назвал великодушием предложение Путина предоставить убежище Порошенко

Предложение президента России Владимира Путина предоставить убежище экс-лидеру Украины Петру Порошенко является триумфом российского гуманизма. Об этом заявил депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко.

По его словам, которые приводит "Газета.ru", республика не предоставляла бы убежище для Порошенко, ведь к нему у ДНР свои счёты. Кроме того, там бывший лидер Украины осуждён народным трибуналом на пожизненный срок и был бы арестован, если бы приехал. Однако, добавил депутат, президент РФ в данном случае исходит из гуманитарных соображений. Он также привёл в пример США, которые, "убегая из Афганистана", бросили там тысячи своих союзников.

"Если уж на Украине этот проамериканский цирк дошёл до того, что они друг друга поедают, как жаба гадюку… В такой ситуации решение России предоставить убежище Порошенко, даже противнику, просто небо и земля по сравнению с другими странами <…> Я лично расцениваю это как триумф российского гуманизма по сравнению с грязной realpolitik, которую практикуют США и их западные союзники. Это великодушие", — уточнил парламентарий.