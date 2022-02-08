Депутат из ДНР назвал великодушием предложение Путина предоставить убежище Порошенко
Парламентарий уточнил, что республика такого бы себе не позволила, ведь там бывший лидер Украины осуждён народным трибуналом на пожизненный срок и был бы арестован сразу, как только приехал.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко. Фото © Facebook / Пётр Порошенко
Предложение президента России Владимира Путина предоставить убежище экс-лидеру Украины Петру Порошенко является триумфом российского гуманизма. Об этом заявил депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко.
По его словам, которые приводит "Газета.ru", республика не предоставляла бы убежище для Порошенко, ведь к нему у ДНР свои счёты. Кроме того, там бывший лидер Украины осуждён народным трибуналом на пожизненный срок и был бы арестован, если бы приехал. Однако, добавил депутат, президент РФ в данном случае исходит из гуманитарных соображений. Он также привёл в пример США, которые, "убегая из Афганистана", бросили там тысячи своих союзников.
"Если уж на Украине этот проамериканский цирк дошёл до того, что они друг друга поедают, как жаба гадюку… В такой ситуации решение России предоставить убежище Порошенко, даже противнику, просто небо и земля по сравнению с другими странами <…> Я лично расцениваю это как триумф российского гуманизма по сравнению с грязной realpolitik, которую практикуют США и их западные союзники. Это великодушие", — уточнил парламентарий.
Как рассказывал Лайф, Путин после встречи с Макроном в Кремле заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище. Тогда политик был ещё главой Украины и с иронией отнёсся к этим словам. Сейчас, уточнил президент РФ, Москва готова принять его и таких, как он, кого преследуют незаконно. Сам Порошенко снова отказался от предложения и заявил, что на Украине "сами разберутся".
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