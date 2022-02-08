Екатерина Гордон обвинила домработницу в краже дорогих серёжек

Правозащитница и юрист Екатерина Гордон в беседе с Лайфом рассказала, что подозревает свою домработницу в краже дорогостоящих серёжек.

"Я была вынуждена взять новую домработницу к себе в квартиру и полагаю, что человек оказался не очень порядочным. Это произошло неделю назад, но человек обещал пройти детектор лжи", — сказала она.

Гордон добавила, что с домработницей связался управляющий, и та обещала приехать. Однако сейчас женщина не берёт трубку, и юристу пришлось обратиться в полицию, хотя изначально Екатерина хотела решить инцидент мирным путём.

"Я пришла домой, сняла серьги, умылась. Прошла ночь — утром обнаружила пропажу. Попросила помочь их найти, но в квартире они не нашлись. Простая, банальная история. К сожалению, серьги были дорогие", — вспоминает правозащитница.

По словам Гордон, домработница была найдена через агентство, что сейчас не является гарантией качества. Она добавила, что виной произошедшему в том числе стала её сердобольность, ведь до этого сотрудница поведала о своём бедственном положении из-за сложной ситуации с долгами. Гордон решила дать ей шанс, устроив к себе на работу. Сама женщина отрицает свою вину, однако сейчас не отвечает на звонки.