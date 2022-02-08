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Стали известны все номинанты на 94-ю премию "Оскар"

Церемония вручения главной награды за заслуги в области кинематографа состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.

8 февраля, 14:40
<p>Режиссёр Тайка Вайтити с "Оскаром". Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/TheAcademy/photos/10158323119476406" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Academy</a></p>

Режиссёр Тайка Вайтити с "Оскаром". Фото © Facebook / The Academy

Американская киноакадемия объявила всех номинантов на 94-ю церемонию вручения премии "Оскар". Трансляция велась на ютуб-канале премии.

Так, за главный приз в категории "Лучший фильм" будут бороться:

  • "Белфаст" (Кеннет Брана)
  • "CODA: Ребёнок глухих родителей" (Сиан Хедер)
  • "Не смотрите наверх" (Адам Маккей)
  • "Сядь за руль моей машины" (Рюсукэ Хамагути)
  • "Дюна" (Дени Вильнёв)
  • "Король Ричард" (Рейнальдо Маркус Грин)
  • "Лакричная пицца" (Пол Томас Андерсон)
  • "Аллея кошмаров" (Гильермо дель Торо)
  • "Власть пса" (Джейн Кэмпион)
  • "Вестсайдская история" (Стивен Спилберг)

За получение статуэтки за лучшую режиссуру сразятся Кеннет Брана, Рюсукэ Хамагути, Пол Томас Андерсон, Джейн Кэмпион и Стивен Спилберг.

В номинации "Лучшая актриса" представлены Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери"), Николь Кидман ("В роли Рикардо") и Кристен Стюарт ("Спенсер"). А за номинацию "Лучший актёр" поборются Хавьер Бардем ("В роли Рикардо"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!"), Уилл Смит ("Король Ричард") и Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета").

Мультфильм "Боксбалет" российского режиссёра Дьякова номинирован на "Оскар"

Мультфильм "Боксбалет" российского режиссёра Дьякова номинирован на "Оскар"

Лучшими иностранными фильмами могут стать:

  • "Сядь за руль моей машины" (Япония) Рюсукэ Хамагути
  • "Рука бога" (Италия) Паоло Соррентино
  • "Худший человек на свете" (Норвегия) Йоакима Триера
  • "Побег" (Дания) Йонаса Поэра Расмуссена

В номинациях на лучшую женскую и мужскую роль второго плана представлены:

  • Ариана Дебос ("Вестсайдская история")
  • Онжаню Эллис ("Король Ричард")
  • Джесси Бакли ("Потерянная дочь")
  • Катрина Балф ("Белфаст")
  • Кирстен Данст ("Власть пса")
  • Киран Хайндс ("Белфаст")
  • Трой Котсар ("CODA: Ребёнок глухих родителей")
  • Джесси Племонс ("Власть пса")
  • Дж.К. Симмонс ("Быть Рикардо")
  • Коди Смит-Макфи ("Власть пса")

В категорию "Лучший оригинальный сценарий" попали:

  • "Белфаст"
  • "Худший человек на свете"
  • "Король Ричард"
  • "Лакричная пицца"
  • "Не смотрите наверх"

А на звание лучшего анимационного фильма претендуют:

  • "Энканто"
  • "Побег"
  • "Лука"
  • "Митчеллы против машин"
  • "Райя и последний дракон"

Ранее Лайф сообщал, что церемония вручения "Оскара" впервые с 2018 года пройдёт с ведущим. В последний раз мероприятие вёл комик, актёр и сценарист Джимми Киммел.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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