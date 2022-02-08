Стали известны все номинанты на 94-ю премию "Оскар"

Американская киноакадемия объявила всех номинантов на 94-ю церемонию вручения премии "Оскар". Трансляция велась на ютуб-канале премии.

Так, за главный приз в категории "Лучший фильм" будут бороться: "Белфаст" (Кеннет Брана)

(Кеннет Брана) "CODA: Ребёнок глухих родителей" (Сиан Хедер)

(Сиан Хедер) "Не смотрите наверх" (Адам Маккей)

(Адам Маккей) "Сядь за руль моей машины" (Рюсукэ Хамагути)

(Рюсукэ Хамагути) "Дюна" (Дени Вильнёв)

(Дени Вильнёв) "Король Ричард" (Рейнальдо Маркус Грин)

(Рейнальдо Маркус Грин) "Лакричная пицца" (Пол Томас Андерсон)

(Пол Томас Андерсон) "Аллея кошмаров" (Гильермо дель Торо)

(Гильермо дель Торо) "Власть пса" (Джейн Кэмпион)

(Джейн Кэмпион) "Вестсайдская история" (Стивен Спилберг)

За получение статуэтки за лучшую режиссуру сразятся Кеннет Брана, Рюсукэ Хамагути, Пол Томас Андерсон, Джейн Кэмпион и Стивен Спилберг.

В номинации "Лучшая актриса" представлены Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери"), Николь Кидман ("В роли Рикардо") и Кристен Стюарт ("Спенсер"). А за номинацию "Лучший актёр" поборются Хавьер Бардем ("В роли Рикардо"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!"), Уилл Смит ("Король Ричард") и Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета").

Лучшими иностранными фильмами могут стать: "Сядь за руль моей машины" (Япония) Рюсукэ Хамагути

Рюсукэ Хамагути "Рука бога" (Италия) Паоло Соррентино

Паоло Соррентино "Худший человек на свете" (Норвегия) Йоакима Триера

Йоакима Триера "Побег" (Дания) Йонаса Поэра Расмуссена

В номинациях на лучшую женскую и мужскую роль второго плана представлены: Ариана Дебос ("Вестсайдская история")

Онжаню Эллис ("Король Ричард")

Джесси Бакли ("Потерянная дочь")

Катрина Балф ("Белфаст")

Кирстен Данст ("Власть пса")

Киран Хайндс ("Белфаст")

Трой Котсар ("CODA: Ребёнок глухих родителей")

Джесси Племонс ("Власть пса")

Дж.К. Симмонс ("Быть Рикардо")

Коди Смит-Макфи ("Власть пса")

В категорию "Лучший оригинальный сценарий" попали: "Белфаст"

"Худший человек на свете"

"Король Ричард"

"Лакричная пицца"

"Не смотрите наверх"

А на звание лучшего анимационного фильма претендуют: "Энканто"

"Побег"

"Лука"

"Митчеллы против машин"

"Райя и последний дракон"