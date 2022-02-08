Стали известны все номинанты на 94-ю премию "Оскар"
Церемония вручения главной награды за заслуги в области кинематографа состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.
Режиссёр Тайка Вайтити с "Оскаром". Фото © Facebook / The Academy
Американская киноакадемия объявила всех номинантов на 94-ю церемонию вручения премии "Оскар". Трансляция велась на ютуб-канале премии.
Так, за главный приз в категории "Лучший фильм" будут бороться:
- "Белфаст" (Кеннет Брана)
- "CODA: Ребёнок глухих родителей" (Сиан Хедер)
- "Не смотрите наверх" (Адам Маккей)
- "Сядь за руль моей машины" (Рюсукэ Хамагути)
- "Дюна" (Дени Вильнёв)
- "Король Ричард" (Рейнальдо Маркус Грин)
- "Лакричная пицца" (Пол Томас Андерсон)
- "Аллея кошмаров" (Гильермо дель Торо)
- "Власть пса" (Джейн Кэмпион)
- "Вестсайдская история" (Стивен Спилберг)
За получение статуэтки за лучшую режиссуру сразятся Кеннет Брана, Рюсукэ Хамагути, Пол Томас Андерсон, Джейн Кэмпион и Стивен Спилберг.
В номинации "Лучшая актриса" представлены Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери"), Николь Кидман ("В роли Рикардо") и Кристен Стюарт ("Спенсер"). А за номинацию "Лучший актёр" поборются Хавьер Бардем ("В роли Рикардо"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!"), Уилл Смит ("Король Ричард") и Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета").
Лучшими иностранными фильмами могут стать:
- "Сядь за руль моей машины" (Япония) Рюсукэ Хамагути
- "Рука бога" (Италия) Паоло Соррентино
- "Худший человек на свете" (Норвегия) Йоакима Триера
- "Побег" (Дания) Йонаса Поэра Расмуссена
В номинациях на лучшую женскую и мужскую роль второго плана представлены:
- Ариана Дебос ("Вестсайдская история")
- Онжаню Эллис ("Король Ричард")
- Джесси Бакли ("Потерянная дочь")
- Катрина Балф ("Белфаст")
- Кирстен Данст ("Власть пса")
- Киран Хайндс ("Белфаст")
- Трой Котсар ("CODA: Ребёнок глухих родителей")
- Джесси Племонс ("Власть пса")
- Дж.К. Симмонс ("Быть Рикардо")
- Коди Смит-Макфи ("Власть пса")
В категорию "Лучший оригинальный сценарий" попали:
- "Белфаст"
- "Худший человек на свете"
- "Король Ричард"
- "Лакричная пицца"
- "Не смотрите наверх"
А на звание лучшего анимационного фильма претендуют:
- "Энканто"
- "Побег"
- "Лука"
- "Митчеллы против машин"
- "Райя и последний дракон"
Ранее Лайф сообщал, что церемония вручения "Оскара" впервые с 2018 года пройдёт с ведущим. В последний раз мероприятие вёл комик, актёр и сценарист Джимми Киммел.
Лента новостей
Химик Дорохов раскрыл, какая концентрация сульфата бария могла убить пациентов в Петербурге
сегодня в 14:36
Путин поздравил российских учёных с профессиональным праздником
сегодня в 14:27
"Она была лет на 30 моложе его": Дочь режиссёра Виктора Мережко рассказала, с кем у отца был последний роман
сегодня в 14:21
Комментариев: 0