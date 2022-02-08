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Путин назвал самой актуальной научной задачей защиту от новых инфекций

Российский лидер отметил, что важнейшие инновационные проекты на каждом из этапов реализации должны проходить глубокую научную экспертизу.

8 февраля, 14:28

Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Формирование защиты от новых инфекций является самой актуальной задачей для научного сообщества. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета по науке и образованию во вторник.

"Начну с самой актуальной, востребованной сегодня задачи — сформировать прочную, надёжную защиту от новых инфекций", — отметил российский лидер.

Путин указал, что важнейшие инновационные проекты на каждом из этапов реализации должны проходить глубокую научную экспертизу.

"Чтобы планы и действия формулировались совместно со специалистами — учёными, экспертами и практиками, конечно", — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что с участием научного профессионального сообщества по каждому из таких проектов подготовлены основополагающие документы с конкретными задачами, подходами, решениями. Путин предложил обсудить эти вопросы на заседании.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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