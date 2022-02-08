Путин назвал самой актуальной научной задачей защиту от новых инфекций
Российский лидер отметил, что важнейшие инновационные проекты на каждом из этапов реализации должны проходить глубокую научную экспертизу.
Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Формирование защиты от новых инфекций является самой актуальной задачей для научного сообщества. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета по науке и образованию во вторник.
"Начну с самой актуальной, востребованной сегодня задачи — сформировать прочную, надёжную защиту от новых инфекций", — отметил российский лидер.
Путин указал, что важнейшие инновационные проекты на каждом из этапов реализации должны проходить глубокую научную экспертизу.
"Чтобы планы и действия формулировались совместно со специалистами — учёными, экспертами и практиками, конечно", — подчеркнул он.
Глава государства отметил, что с участием научного профессионального сообщества по каждому из таких проектов подготовлены основополагающие документы с конкретными задачами, подходами, решениями. Путин предложил обсудить эти вопросы на заседании.
Ранее Минздрав РФ одобрил клиническое исследование "Ковивака" с участием детей. В испытаниях будет задействовано 1050 юных добровольцев, а сами исследования пройдут на базе четырёх российских клиник.
Лента новостей
Путин поздравил российских учёных с профессиональным праздником
сегодня в 14:27
"Она была лет на 30 моложе его": Дочь режиссёра Виктора Мережко рассказала, с кем у отца был последний роман
сегодня в 14:21
В Петербурге спасли девочку с тромбом в сердце после бессимптомно перенесённого ковида
сегодня в 14:18
Комментариев: 0