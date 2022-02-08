"Тактика великолепная": Первый тренер лыжника Терентьева назвал великой его бронзу Олимпиады в Пекине

Первый тренер российского лыжника Александра Терентьева Андрей Речков, который работал со спортсменом ещё с начальных классов, поделился своими эмоциями от его успешного выступления на Олимпиаде в Пекине и от бронзы в спринте.

"Безусловно, смотрели, переживали, безусловно, радовались. Радуемся этой великой медали. Это здорово. Мы с ним работаем с начального класса, как он пришёл в лыжные гонки, приблизительно с восьми лет. Постоянно в контакте с ним, следим за его судьбой, общаемся и помогаем, если есть необходимые моменты. Тактика с его стороны просто великолепная", — заявил Речков Лайфу.

Он также заметил, что его подопечный выбрал на гонку наиболее правильную тактику, благодаря чему и смог завоевать бронзу Игр. Речков выразил надежду, что у Терентьева ещё всё впереди, а самое главное — сохранять здоровье и желание бороться.