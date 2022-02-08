Путин поздравил российских учёных с профессиональным праздником

Владимир Путин на заседании Совета по науке поздравил с профессиональным праздником учёных. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин поздравил учёных с профессиональным праздником — Днём российской науки. По словам главы государства, именно эти преданные своему делу люди "создают технологическую основу для движения всей нашей страны вперёд".

"Хотел бы искренне поздравить всех вас с Днём российской науки и особо отметить, что яркие новаторские результаты, причём в перспективных областях, всё чаще показывают российские исследователи, которые только начинают свой путь в науке", — заявил российский лидер на заседании Совета по науке.

В рамках мероприятия Путин также поднял тему важнейших госпроектов, о запуске которых он объявил в прошлом году в ходе своего послания. Как подчеркнул глава государства, на сегодняшний день одна из главных задач российских учёных — это формирование прочной и надёжной защиты от новых инфекций. По его словам, необходимо обеспечить независимость России по всему спектру вакцин и лекарств, в частности, против вирусов, устойчивых к антибиотикам.