Путин поздравил российских учёных с профессиональным праздником
Особенно глава государства отметил, что яркие новаторские результаты, причём в перспективных областях, всё чаще показывают исследователи, которые только начинают свой путь в науке.
Кадр из видео © LIFE
Владимир Путин на заседании Совета по науке поздравил с профессиональным праздником учёных. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин поздравил учёных с профессиональным праздником — Днём российской науки. По словам главы государства, именно эти преданные своему делу люди "создают технологическую основу для движения всей нашей страны вперёд".
"Хотел бы искренне поздравить всех вас с Днём российской науки и особо отметить, что яркие новаторские результаты, причём в перспективных областях, всё чаще показывают российские исследователи, которые только начинают свой путь в науке", — заявил российский лидер на заседании Совета по науке.
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В рамках мероприятия Путин также поднял тему важнейших госпроектов, о запуске которых он объявил в прошлом году в ходе своего послания. Как подчеркнул глава государства, на сегодняшний день одна из главных задач российских учёных — это формирование прочной и надёжной защиты от новых инфекций. По его словам, необходимо обеспечить независимость России по всему спектру вакцин и лекарств, в частности, против вирусов, устойчивых к антибиотикам.
Ранее Лайф сообщал, что Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов растений. В связи с этим российский лидер поручил кабмину за шесть месяцев разработать программу развития учреждения и в течение четырёх месяцев утвердить объём и порядок финансирования мероприятий.
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