В Петербурге спасли девочку с тромбом в сердце после бессимптомно перенесённого ковида

В Санкт-Петербурге врачи спасли девочку с тромбом в сердце после бессимптомно перенесённого коронавируса. Прямо в Рождество ребёнку провели экстренную операцию, пишет газета "Петербургский дневник".

Накануне Нового года у девочки Майи поднялась температура. В течение пяти дней жар сбить не удавалось, а ещё начались боли в животе. 29 декабря врач-педиатр велела родителям вызвать скорую помощь. Приехавшая бригада порекомендовала доставить ребёнка в Городскую детскую больницу № 5 им. Филатова, работающую как детский инфекционный стационар. На тот момент коронавирус выявлен не был, но педиатр настояла на госпитализации.

"Они обратились ко мне с жалобами, которые не укладывались в один диагноз. Боли в животе, боли в груди, вялость, слабость, температура. Улучшения на фоне назначенной терапии не было. Появились поражения нескольких систем: покраснение кожи вокруг глаз, боли в животе, жидкий стул", — рассказала врач-педиатр Лариса Федорич, наблюдавшая Майю.

В больнице девочке из-за красных глаз сразу же поставили диагноз "детский мультисистемный воспалительный синдром", от которого начали лечить. На следующий день по результатам УЗИ сердца врачи выявили "нетипичную сокращаемость в левом желудке сердца", рассказала мама Майи Юлия. Но такое же исследование 3 января оказалось нормальным.

Спустя четыре дня у малышки начала болеть грудь. Тогда УЗИ показало, что в сердце находится огромный тромб. В результате девочку с мамой повезли в Первую детскую больницу. Врачи объяснили, что ребёнок переболел коронавирусом бессимптомно примерно в ноябре. В больнице кардиохирург объяснил Юлии, что её дочери требуется экстренная операция по удалению тромба. Хирургическое вмешательство, как объяснили медики, будет проводиться на открытом сердце с подключением искусственного кровообращения.

Операция проходила в Рождество, она продлилась до четырёх часов утра. Удаление тромба прошло благополучно. Майя пролежала в реанимации 10 дней, а 18 января её перевели в палату. После такой истории Юлия решила проверить и сына. Врачи сообщили, что у него всё благополучно, но выяснилось, что мальчик перенёс CoViD-19 четыре-шесть недель назад.

Теперь девочке прописали регулярно пить кроверазжижающие препараты, а её мама постоянно докладывает кардиологам данные контроля коагулограммы, в зависимости от которых специалисты корректируют терапию. В настоящий момент семья уже дома. Однако сейчас у Майи снова выявили ковид. По словам Юлии, девочка переносит болезнь легко.