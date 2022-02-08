Глава Минюста Чуйченко объяснил профессиональной деформацией пытки над заключёнными

Насилие в колониях является огромнейшей профессиональной деформацией сотрудников. Об этом заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко во время совместного выступления с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".

"Те случаи, с которыми мы столкнулись и, собственно, которые сейчас получили такой общественный резонанс, — я считаю, что это проявление огромнейшей профессиональной деформации. Я даже представить себе не могу, что может быть ещё хуже, чем вот это", — сказал глава Минюста.