Глава Минюста Чуйченко объяснил профессиональной деформацией пытки над заключёнными
По его словам, с этим нужно что-то делать, в том числе и "менять ментальность". Однако во ФСИН работает много порядочных и человечных людей, подчеркнул министр.
Константин Чуйченко. Фото © Правительство России
Насилие в колониях является огромнейшей профессиональной деформацией сотрудников. Об этом заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко во время совместного выступления с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".
"Те случаи, с которыми мы столкнулись и, собственно, которые сейчас получили такой общественный резонанс, — я считаю, что это проявление огромнейшей профессиональной деформации. Я даже представить себе не могу, что может быть ещё хуже, чем вот это", — сказал глава Минюста.
По его словам, с пытками нужно что-то делать, в том числе и "менять ментальность". Тем не менее в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) работает много порядочных и человечных людей, подчеркнул Чуйченко, добавив, что это следует признать.
Напомним, в октябре – ноябре 2021-го проект Gulagu.net выложил видео с издевательствами над заключёнными, содержащимися в саратовской больнице. Кадры вызвали огромный резонанс: ФСИН начала проверку, а СК возбудил несколько уголовных дел. На фоне скандала президент Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний, также в результате проверки УФСИН РФ по Саратовской области уволило 18 сотрудников по отрицательным мотивам. 20 декабря стало известно, что в Госдуму внесли документ, предусматривающий ужесточение наказания за насилие со стороны представителей ФСИН и сотрудников других госорганов. Он вводит понятие "запугивание с целью контроля над личностью". Законопроект поддержали в кабмине.
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