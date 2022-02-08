Макрон: Россия и Украина заверили в приверженности Минским соглашениям

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что по итогам визитов в Москву и Киев 7 и 8 февраля получил заверения стран в приверженности Минским соглашениям. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвящённой итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Были даны очень ясные заверения в приверженности соблюдению положений Минских договорённостей", — сказал он.

По словам французского лидера, Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине. Он также отметил, что "единственный вариант урегулирования кризиса — это политический путь".