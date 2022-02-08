Макрон: Россия и Украина заверили в приверженности Минским соглашениям
По словам французского лидера, РФ не намерена инициировать эскалацию в Незалежной, а единственный вариант урегулирования кризиса — политический.
Эмманюэль Макрон. Фото © Getty Images / Chesnot
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что по итогам визитов в Москву и Киев 7 и 8 февраля получил заверения стран в приверженности Минским соглашениям. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвящённой итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Были даны очень ясные заверения в приверженности соблюдению положений Минских договорённостей", — сказал он.
По словам французского лидера, Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине. Он также отметил, что "единственный вариант урегулирования кризиса — это политический путь".
Напомним, накануне, 7 февраля, в Кремле состоялись переговоры французского лидера Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины: Запад заявляет, что Москва якобы может готовить вторжение в эту страну. После официальных мероприятий французский лидер посмотрел Красную площадь. А уже сегодня, 8 февраля, президент Франции отправился в Киев.
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