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Макрон: Россия и Украина заверили в приверженности Минским соглашениям

По словам французского лидера, РФ не намерена инициировать эскалацию в Незалежной, а единственный вариант урегулирования кризиса — политический.

8 февраля, 14:14
<p>Эмманюэль Макрон.<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Фото © Getty Images / Chesnot</p>

Эмманюэль Макрон. Фото © Getty Images / Chesnot

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что по итогам визитов в Москву и Киев 7 и 8 февраля получил заверения стран в приверженности Минским соглашениям. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвящённой итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Были даны очень ясные заверения в приверженности соблюдению положений Минских договорённостей", — сказал он.

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По словам французского лидера, Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине. Он также отметил, что "единственный вариант урегулирования кризиса — это политический путь".

Напомним, накануне, 7 февраля, в Кремле состоялись переговоры французского лидера Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины: Запад заявляет, что Москва якобы может готовить вторжение в эту страну. После официальных мероприятий французский лидер посмотрел Красную площадь. А уже сегодня, 8 февраля, президент Франции отправился в Киев.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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