Фантастическая бронза: Саночница Иванова принесла России десятую медаль на Олимпиаде в Пекине
По ходу соревнований некоторые фавориты допустили ошибки, из-за чего выбыли из борьбы за награды.
Татьяна Иванова. Фото на обложке © ТАСС / Новодережкин Антон
Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Пекине в индивидуальных соревнованиях.
По ходу заездов некоторые спортсменки допустили ошибки, из-за которых выбыли из борьбы. Иванова же все четыре попытки провела уверенно и завоевала важнейшую для себя медаль. Добавим, что Иванова стала первой в истории России саночницей, завоевавшей медаль в личном виде программы.
Победу одержала Натали Гайзенбергер из Германии, серебро забрала её соотечественница Анна Беррейтер. Отметим, что для сборной России бронза Ивановой стала десятой наградой на Олимпиаде, а наша команда стала первой, которая набрала десяток наград на Играх.
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