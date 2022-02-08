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Фантастическая бронза: Саночница Иванова принесла России десятую медаль на Олимпиаде в Пекине

По ходу соревнований некоторые фавориты допустили ошибки, из-за чего выбыли из борьбы за награды.

8 февраля, 14:17

Татьяна Иванова. Фото на обложке © ТАСС / Новодережкин Антон

Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Пекине в индивидуальных соревнованиях.

По ходу заездов некоторые спортсменки допустили ошибки, из-за которых выбыли из борьбы. Иванова же все четыре попытки провела уверенно и завоевала важнейшую для себя медаль. Добавим, что Иванова стала первой в истории России саночницей, завоевавшей медаль в личном виде программы.

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Победу одержала Натали Гайзенбергер из Германии, серебро забрала её соотечественница Анна Беррейтер. Отметим, что для сборной России бронза Ивановой стала десятой наградой на Олимпиаде, а наша команда стала первой, которая набрала десяток наград на Играх.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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