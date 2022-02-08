Фантастическая бронза: Саночница Иванова принесла России десятую медаль на Олимпиаде в Пекине

По ходу заездов некоторые спортсменки допустили ошибки, из-за которых выбыли из борьбы. Иванова же все четыре попытки провела уверенно и завоевала важнейшую для себя медаль. Добавим, что Иванова стала первой в истории России саночницей, завоевавшей медаль в личном виде программы.