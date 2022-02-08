"Она была лет на 30 моложе его": Дочь режиссёра Виктора Мережко рассказала, с кем у отца был последний роман
Кинодеятель был откровенен с детьми и часто делился подробностями личной жизни. Как отметила его наследница, больше всего он терпеть не мог меркантильных дам, пытавшихся через него пробиться в кино.
Виктор Мережко. Фото © ТАСС / Елена Никитченко
Дочь режиссёра Виктора Мережко Мария рассказала, что её знаменитый отец всегда был сердцеедом и купался в женском внимании. По словам женщины, артист встретил в Санкт-Петербурге "прекрасную женщину", с которой проводил свободное время последние года два.
"Они вместе куда-то ходили, ужинали в ресторане. Она была лет на 30 моложе его. Они жили рядом. Папа говорил, что нашёл женщину, с которой у него общие интересы", — сказала Мария в беседе с kp.ru.
Мережко всегда был откровенен с детьми и постоянно делился подробностями личной жизни. Как отметила наследница режиссёра, больше всего он терпеть не мог меркантильных барышень, которые пытались через него решить свои проблемы или пробиться в кино. Поэтому, по словам Марии, отец избегал романов с актрисами. При этом с дамами сердца Мережко не знакомил наследников, так как после смерти супруги в 1997 году пообещал, что никакой мачехи в доме не появится.
Также Мария прокомментировала информацию СМИ о том, что некая психолог Анастасия Булгакова утверждает, что именно она и есть "последняя любовь" Мережко. По словам дочки режиссёра, у отца с данной женщиной не было никакого романа, она была его знакомой и не более.
"Папа говорил, что у него есть одна психологиня, которая утомляла его своей навязчивостью. Она просила его пропиарить какую-то свою книжку. Наконец он отвязался от этой настырной женщины", — пояснила Мария.
Напомним, кинорежиссёр Виктор Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни. Его дочь рассказала, что у народного артиста, скорее всего, был коронавирус, но он не обращался к врачам и занимался самолечением, пока сын "через скандал не скрутил его и не отвёз на КТ", где выяснилось, что у него одно лёгкое поражено на 90%, а второе — на 95%. Состояние Мережко едва удалось стабилизировать, как ему потребовалась операция под общим наркозом — у режиссёра отнялась нога. Вскоре после этого он начал угасать и его не стало.
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