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Химик Дорохов раскрыл, какая концентрация сульфата бария могла убить пациентов в Петербурге

Возможно, препарат был кустарным или вообще не тем, какой нужен, считает специалист. Нужно проверять соответствующую документацию, сертификаты данного препарата у тех людей, которые его выдают.

8 февраля, 14:36

Фото на обложке © Pixabay

Очищенный сульфат бария, который не содержит примесей, безопасен для жизни человека, так как малорастворим. Максимальная концентрация соли бария составляет всего порядка 1 мг на литр, в то время как смертельная — 800 мг. При этом технический и медицинский барий визуально никак не отличить. Об этом рассказал кандидат химических наук Андрей Дорохов в эфире радио Sputnik, комментируя смерть семи пациентов городского консультативно-диагностического центра № 1 в Санкт-Петербурге.

"Сульфат бария применяется в качестве рентгеноконтрастного препарата. Он заполняет кишечник и позволяет его увидеть на рентгеновском снимке, так как поглощает излучение", — объяснил химик.

Два новых фигуранта появились в деле о смерти семи человек в клинике в Петербурге

Два новых фигуранта появились в деле о смерти семи человек в клинике в Петербурге

Однако медики вводили пациентам промышленный барий, который опасен для жизни и здоровья человека. По словам Дорохова, препарат может быть кустарным. Также не исключено, что больница закупила не то, что нужно. Химик отметил, что следует проверять соответствующую документацию, сертификаты данного препарата у тех людей, которые его продают.

Напомним, что в консультационно-диагностическом центре № 1 в Санкт-Петербурге, предположительно, использовали промышленный химический препарат бария, не включённый в госреестр лекарственных средств, для проведения рентген-обследований. В результате трое пациентов скончались, а 23 пострадали. Позже число умерших выросло до семи. Следствие уже установило поставщика некачественного препарата. Главврача медцентра Евгения Попова уже арестовали, а также заведующую клиникой Елену Медведеву. Старшей медсестре учреждения предъявлено обвинение.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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