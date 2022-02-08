Химик Дорохов раскрыл, какая концентрация сульфата бария могла убить пациентов в Петербурге

Очищенный сульфат бария, который не содержит примесей, безопасен для жизни человека, так как малорастворим. Максимальная концентрация соли бария составляет всего порядка 1 мг на литр, в то время как смертельная — 800 мг. При этом технический и медицинский барий визуально никак не отличить. Об этом рассказал кандидат химических наук Андрей Дорохов в эфире радио Sputnik, комментируя смерть семи пациентов городского консультативно-диагностического центра № 1 в Санкт-Петербурге.

"Сульфат бария применяется в качестве рентгеноконтрастного препарата. Он заполняет кишечник и позволяет его увидеть на рентгеновском снимке, так как поглощает излучение", — объяснил химик.

Однако медики вводили пациентам промышленный барий, который опасен для жизни и здоровья человека. По словам Дорохова, препарат может быть кустарным. Также не исключено, что больница закупила не то, что нужно. Химик отметил, что следует проверять соответствующую документацию, сертификаты данного препарата у тех людей, которые его продают.