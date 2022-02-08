Зеленский уволил посла Украины в Польше Дещицу, оскорбившего Путина

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с поста посла страны в Польше. Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства. Напомним, Дещица "прославился" после того, как, будучи ещё на посту исполняющего обязанности министра иностранных дел, оскорбил российского лидера Владимира Путина.

Согласно документу, Дещицу заменит бывший директор второго территориального департамента МИД Незалежной Василий Зварыч. По данным Vesti.ua, ранее он занимал пост замдиректора департамента информационной политики ведомства.

Андрей Дещица известен тем, что в 2014 году, будучи исполняющим обязанности главы МИД Украины, нецензурно выразился в адрес президента России Владимира Путина. Дещица занимал должность посла с 2014 года.