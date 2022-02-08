Путин считает преждевременным отказываться от нефти и газа в ближайшие десятилетия
О наметившейся в мире тенденции к отказу от ископаемого топлива российский лидер порассуждал на заседании Совета по науке и образованию.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Отказываться от углеводородов ещё рано — они будут активно использоваться в ближайшие десятилетия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета по науке и образованию во вторник.
"Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводородов пока рановато. Двадцать, тридцать, а может, и пятьдесят лет будет активно всё это использоваться. Особенно наши возможности по газу", — отметил российский лидер.
Лайф уже сообщал, что Счётная палата в 2022 году проверит готовность России к глобальному переходу на углеродную нейтральность. Через аудит ведомство рассчитывает содействовать "оптимальному реагированию" на угрозы социально-экономическому развитию, следует из плана проверок палаты на 2022 год.
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