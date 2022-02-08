Путин считает преждевременным отказываться от нефти и газа в ближайшие десятилетия

Отказываться от углеводородов ещё рано — они будут активно использоваться в ближайшие десятилетия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета по науке и образованию во вторник.

"Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводородов пока рановато. Двадцать, тридцать, а может, и пятьдесят лет будет активно всё это использоваться. Особенно наши возможности по газу", — отметил российский лидер.