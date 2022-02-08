"Спартак" одержал первую победу при Паоло Ваноли, обыграв "Урал"

Московский "Спартак" обыграл екатеринбургский "Урал" со счётом 3:1 в товарищеском матче на предсезонных сборах команды в ОАЭ.

Забитыми мячами в составе столичной команды отметились Айртон, Роман Зобнин и новичок команды Шамар Николсон. Голом у "Урала" отметился Алексей Евсеев.