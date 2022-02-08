"Спартак" одержал первую победу при Паоло Ваноли, обыграв "Урал"
До этого три матча при итальянском наставнике красно-белые завершили вничью.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Московский "Спартак" обыграл екатеринбургский "Урал" со счётом 3:1 в товарищеском матче на предсезонных сборах команды в ОАЭ.
Забитыми мячами в составе столичной команды отметились Айртон, Роман Зобнин и новичок команды Шамар Николсон. Голом у "Урала" отметился Алексей Евсеев.
"Выводы делать рано": Федун рассказал о "сдержанном оптимизме" после первых игр "Спартака" при Ваноли
Добавим, что для "Спартака" это первая победа под руководством итальянского главного тренера Паоло Ваноли. Три предыдущих матча красно-белых завершились вничью.
Комментариев: 0