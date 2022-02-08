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"Спартак" одержал первую победу при Паоло Ваноли, обыграв "Урал"

До этого три матча при итальянском наставнике красно-белые завершили вничью.

8 февраля, 14:56

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" обыграл екатеринбургский "Урал" со счётом 3:1 в товарищеском матче на предсезонных сборах команды в ОАЭ.

Забитыми мячами в составе столичной команды отметились Айртон, Роман Зобнин и новичок команды Шамар Николсон. Голом у "Урала" отметился Алексей Евсеев.

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Добавим, что для "Спартака" это первая победа под руководством итальянского главного тренера Паоло Ваноли. Три предыдущих матча красно-белых завершились вничью.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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