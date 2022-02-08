Кинокритик Шнейдеров назвал справедливым список номинантов на "Оскар"

Список претендентов на премию "Оскар" можно назвать разнообразным и справедливым, но ключевым событием стала номинация мультфильма "Боксбалет" российского режиссёра Антона Дьякова. Об этом Лайфу рассказал кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров.

"Самое главное событие этой номинации на "Оскар" — это то, что фильм "Боксбалет" попал в список номинантов. Меня вообще удивляет любовь американцев к российскому анимационному кино. Американцы любят наши короткометражные анимационные фильмы, чего нельзя сказать об игровом. Россия должна гордиться и должна поздравить режиссёра. Это самый главный итог сегодняшних номинаций", — отметил он.

Шнейдеров добавил, что сам список "достаточно занятный". Картину "Лакричная пицца" критик назвал "действительно прекрасной", а вот "Дюна", по его мнению, вряд ли получит главный приз. Телеведущий также усомнился в успехе фильма "Вестсайдская история".

"Мне очень нравится также "Вестсайдская история", но сомневаюсь, что картина сможет получить награду за лучший фильм. Список замечательный, разнообразный и по жанрам, и по бюджетам. Очень разные фильмы — от фантастики до мюзикла. По-моему, список очень справедливый", — резюмировал он.