Бронзовый вторник: Итоги четвёртого дня Олимпиады в Пекине

Четвёртый день Олимпийских игр в Пекине для российских болельщиков был слишком эмоциональным. От расстройств за одних мы незаметно чуть ли не в то же время переходили к радости за других представителей нашей страны. Лайф подводит итоги очередного соревновательного дня на Олимпиаде.

Сноуборд. Бронза Уайлда и поражение Надыршиной

Первую медаль дня для нашей страны завоевал Виктор Уайлд. Двукратный чемпион Игр в Сочи приехал в Пекин с одной целью — поставить красивую точку в славной карьере. Ещё несколько месяцев назад он ясно дал понять, что намерен завершить выступления. Конечно, уйти трёхкратным было бы невероятно здорово. Но и завоёванная бронза — результат отличный. Теперь Уайлд говорит, что ему надо подумать, но, кажется, что всё понятно. Это была славная карьера, Виктор!

Виктор Уайлд. Фото © Getty Images / Maja Hitij

А вот за кого очень обидно, так это за Софью Надыршину. Наша сноубордистка приехала на Олимпиаду в качестве фаворита соревнований в параллельном гигантском слаломе. Правда, в подготовку вмешался карантин и ковид. Спортсменка буквально-таки оказалась в ситуации, когда вышла с корабля и сразу на бал. Увы, но своё выступление в Пекине она завершила в четвертьфинале.

Лыжные гонки. Бронза Александра Терентьева

Александр Терентьев приехал в Пекин, по сути, для двух стартов: индивидуальный и командный спринты. На Кубке мира он Йоханнеса Клебо уже укрощал, на Олимпиаде на это же были определённые надежды. Впрочем, победить злого норвежца в спринте — миссия невыполнимая. В итоге у Терентьева бронза. Такая важная и такая непростая, но очень дорогая.

Александр Терентьев. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

"Чувствую себя прекрасно и очень счастлив. Клебо очень силён, и, чтобы его обыграть, надо ещё много тренироваться. Приехал сюда недавно, но даже не почувствовал никакой акклиматизации. Ложусь в десять и сплю всю ночь спокойно. Утром было очень хорошее самочувствие. Когда утром бежал кросс, была какая-то лёгкость. Понял, что сегодня можно вершить дела", — заявил журналистам Терентьев.

Но вновь не обошлось без расстройств. Мы были вправе ждать хорошей гонки от Сергея Устюгова. И всё шло по плану: второе место в квалификации, спокойная работа в четвертьфинале, и вдруг... фиаско в полуфинале. Устюгов, который ждал именно спринта, пролетел мимо медалей. Теперь он смело говорит о том, что вряд ли потянет ещё один четырёхлетний цикл и безумно расстроен из-за поражения.

Санный спорт. Историческая медаль Татьяны Ивановой

Татьяна Иванова. Фото © ТАСС / dpa / Robert Michael

Второй день подряд российские спортсмены пишут историю на наших глазах. Вчера — прыгуны на лыжах с трамплина, сегодня — саночница Татьяна Иванова принесла России первую в новейшей истории медаль в женском санном спорте. И это просто чудо, особенно с учётом того, что ещё пару месяцев назад у неё был перелом ноги. Теперь Иванова — бронзовый призёр Олимпиады. Фантастика!

Биатлон. "Деревянная" медаль Цветкова

Ещё одна боль дня — Максим Цветков. Только вдумайтесь: ещё полгода назад он и близко не был в списке тех, кто может поехать на Олимпиаду, а сейчас его отделили какие-то пару секунд от бронзовой медали Игр в индивидуальной гонке. Всему виной промах последним (!) выстрелом. 19 до этого попали в мишень, а вот последний ушёл в сторону.

У остальных дела немного хуже. Логинов и Латыпов в районе границы первой десятки, Халили — ещё ниже. Теперь сборной нужно готовиться к спринту и следующим гонкам, где нашим атлетам по силам бороться за медали.

Хоккей. Тяжёлое поражение женщин от Финляндии

Женская сборная России по хоккею завершила групповой этап на Олимпиаде в Пекине. Увы и ах, но сделала это крайне неудачно. Команда Евгения Бобарико разгромно проиграла финкам, которые на матч против наших вышли играть в масках. Впереди у нашей команды матч четвертьфинала со Швейцарией, которую мы уже обыгрывали на групповом этапе.

Общекомандный медальный зачёт Олимпиады-2022. Инфографика © LIFE

По итогам дня наша команда опустилась со второго на седьмое место общего зачёта Олимпиады в Пекине. Однако не спешите расстраиваться. Сборной России достаточно взять одну золотую медаль, и она сразу взлетит на второе место. Зато мы в лидерах по общему количеству наград, и первые, кто завоевал десять медалей в Пекине! Чем не достижение.