Зеленский ответил на намерения Лукашенко прекратить поставки энергоресурсов на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Минск не будет поставлять Незалежной горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение отношений с Россией.

"Один товарищ, человек из Беларуси заявил, что если будет эскалация, то они прекратят поставки электроэнергии. Я попросил предоставить статистику товарообмена. $6 млрд. Из них Украина экспортирует $1,5 млрд, Беларусь — $4,5 млрд", — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По словам украинского лидера, если Минск примет обещанные меры, то в первую очередь пострадают люди, а государства пойдут "в каменный век". Также Зеленский пообещал принять ответные меры.