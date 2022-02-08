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Зеленский ответил на намерения Лукашенко прекратить поставки энергоресурсов на Украину

По словам украинского лидера, если Минск примет эти меры, то в первую очередь пострадают люди, а государства пойдут "в каменный век". Также он пообещал, что от Киева последует ответ.

8 февраля, 15:37

Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Минск не будет поставлять Незалежной горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение отношений с Россией.

"Один товарищ, человек из Беларуси заявил, что если будет эскалация, то они прекратят поставки электроэнергии. Я попросил предоставить статистику товарообмена. $6 млрд. Из них Украина экспортирует $1,5 млрд, Беларусь — $4,5 млрд", — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Лукашенко пригрозил единым ответом Москвы и Минска в случае войны Киева против Донбасса

Лукашенко пригрозил единым ответом Москвы и Минска в случае войны Киева против Донбасса

По словам украинского лидера, если Минск примет обещанные меры, то в первую очередь пострадают люди, а государства пойдут "в каменный век". Также Зеленский пообещал принять ответные меры.

Ранее Лукашенко назвал Зеленского "безголовым". По словам белорусского лидера, существует опасность, что украинские власти предпримут серьёзные акции по отношению к Донецку и Луганску. Однако в случае начала военных действий со стороны Украины республика будет на стороне России, добавил Лукашенко.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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