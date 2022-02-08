У Администрации Фрунзенского района Петербурга нет претензий к "Жилкомсервису", где прошли обыски
В пресс-службе городской администрации ситуацию не прокомментировали, уточнив, что за более подробной информацией необходимо обращаться в Прокуратуру Санкт-Петербурга.
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У Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга нет претензий к работе "Жилкомсервиса № 2", который проверяют после возбуждения уголовных дел о травмах и смертях из-за некачественной уборки снега. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь администрации Михаил Калинин.
"Факт я подтверждаю, что проходила проверка документации в "Жилкомсервисе № 2" Фрунзенского района. "Жилкомсервис" у нас отвечает за самую большую территорию в районе", — сообщил Калинин.
Представитель Администрации Фрунзенского района подчеркнул, что со стороны ведомства к работникам практически никогда не было никаких нареканий и "Жилкомсервис" считается очень хорошим исполнителем своих услуг.
В пресс-службе городской администрации ситуацию не прокомментировали, уточнив, что за более подробной информацией необходимо обращаться в Прокуратуру Санкт-Петербурга.
Ранее Лайф сообщал, что некачественная уборка снега в Петербурге стала причиной массовых обысков в жилкомсервисах. Поводом стали возбуждённые уголовные дела о травмах и смертях горожан из-за гололёда и падения сосулек. Внимание полиции привлекли десятки городских организаций, у них изымают документацию.
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