Житель Алтайского края подорвался на гранате, которую "нашёл у магазина"

В городе Рубцовске Алтайского края парень подорвался на гранате и получил множественные ранения. Полицейским он заявил, что якобы нашёл боеприпас на улице, но у правоохранителей возникли сомнения в подлинности его истории. По данным источника Лайфа, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как утверждает 22-летний Андрей, гранату он заметил на обочине у магазина. Вещицу принёс домой, тщательно скрывая её от родителей. Далее он решил разобрать устройство прямо у себя в комнате, но в итоге произошёл взрыв. Однако полицейские склоняются к версии, что парень сам собирал боеприпас. К тому же к приезду сотрудников в квартире всё было убрано. Не исключено, что родители специально замели следы, чтобы выгородить сына.