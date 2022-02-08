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Житель Алтайского края подорвался на гранате, которую "нашёл у магазина"

Однако полицейские склоняются к версии, что парень сам собирал боеприпас. К тому же к приезду сотрудников в квартире всё было убрано. Не исключено, что родители замели следы, чтобы выгородить сына.

8 февраля, 15:17

Фото © Pixabay

В городе Рубцовске Алтайского края парень подорвался на гранате и получил множественные ранения. Полицейским он заявил, что якобы нашёл боеприпас на улице, но у правоохранителей возникли сомнения в подлинности его истории. По данным источника Лайфа, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как утверждает 22-летний Андрей, гранату он заметил на обочине у магазина. Вещицу принёс домой, тщательно скрывая её от родителей. Далее он решил разобрать устройство прямо у себя в комнате, но в итоге произошёл взрыв. Однако полицейские склоняются к версии, что парень сам собирал боеприпас. К тому же к приезду сотрудников в квартире всё было убрано. Не исключено, что родители специально замели следы, чтобы выгородить сына.

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В результате парня увезли в больницу с осколочными ранениями головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, а также открытым переломом руки. По нашим данным, ранее он был судим по статье "Незаконное хранение наркотиков".

Ранее Лайф рассказал, что москвич нашёл в доставшейся в наследство квартире мину времён ВОВ. Мужчина вызвал на место сотрудников МЧС. Один из жильцов дома сообщил, что снаряд мог пролежать в доме два года.


Сотрудник миграционной службы в Саранске нашёл в кабинете под потолком пакет с гранатами

Сотрудник миграционной службы в Саранске нашёл в кабинете под потолком пакет с гранатами

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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