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Женская сборная России по хоккею разгромно проиграла Финляндии на Олимпиаде в Пекине

Наша команда продолжит выступление на Играх и в четвертьфинале встретится с соперницами из Швейцарии.

8 февраля, 15:23

Анна Шохина (сборная России) и Петра Ниеминен (Финляндия). Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин

Женская сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в заключительном матче группового этапа Олимпиады в Пекине.

Встреча завершилась со счётом 0:5. В составе финнок голами отметились Рантала, Карвинен, Нюлунд, Туоминен и Тапани. Добавим, что команда страны "Суоми" играла весь матч в медицинских масках.

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По итогам группового этапа сборная России заняла четвёртое место и в четвертьфинале Олимпийских игр сыграет с командой Швейцарии, которую до этого обыгрывала на групповом этапе.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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