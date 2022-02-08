Женская сборная России по хоккею разгромно проиграла Финляндии на Олимпиаде в Пекине
Наша команда продолжит выступление на Играх и в четвертьфинале встретится с соперницами из Швейцарии.
Анна Шохина (сборная России) и Петра Ниеминен (Финляндия). Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин
Женская сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в заключительном матче группового этапа Олимпиады в Пекине.
Встреча завершилась со счётом 0:5. В составе финнок голами отметились Рантала, Карвинен, Нюлунд, Туоминен и Тапани. Добавим, что команда страны "Суоми" играла весь матч в медицинских масках.
По итогам группового этапа сборная России заняла четвёртое место и в четвертьфинале Олимпийских игр сыграет с командой Швейцарии, которую до этого обыгрывала на групповом этапе.
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