Женская сборная России по хоккею разгромно проиграла Финляндии на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в заключительном матче группового этапа Олимпиады в Пекине.

Встреча завершилась со счётом 0:5. В составе финнок голами отметились Рантала, Карвинен, Нюлунд, Туоминен и Тапани. Добавим, что команда страны "Суоми" играла весь матч в медицинских масках.