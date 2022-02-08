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Некачественная уборка снега в Петербурге стала причиной массовых обысков в жилкомсервисах

Поводом стали возбуждённые уголовные дела о травмах и смертях горожан из-за гололёда и падения сосулек. Внимание полиции привлекли десятки городских организаций, у них изымают документацию.

8 февраля, 10:31
<p>Фото © <a href="https://spb.sledcom.ru/Novosti/item/1654353/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Санкт-Петербургу</a></p>

Фото © СУ СКР по Санкт-Петербургу

Обыски проходят более чем в 60 жилкомсервисах и дорожных предприятиях Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Их причиной стала некачественная уборка снега в городе.

Как уточняет "Фонтанка", обыски силовики и правоохранители проводят с девяти утра. При этом основанием для процесса стало сразу несколько уголовных дел, связанных с экономикой жилкомсервисов и травмами, полученными жителями в результате гололёда и падения сосулек. В ходе обысков будет изъята документация, имеющая отношение к актам приёмки работ, их объёмам и выплатам зарплаты.

В Петербурге 17-летний рабочий упал с крыши детсада во время чистки снега

В Петербурге 17-летний рабочий упал с крыши детсада во время чистки снега

Проведение обысков подтвердила городская прокуратура, уточнив, что расследования уголовных дел по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи, находятся на контроле ведомства.

Ранее Лайф рассказывал, что в Саратове на прохожую рухнула глыба льда. Следователи уже начали проверку всех обстоятельств произошедшего. При этом в администрации района заявили, что ответственность за причинение вреда женщине несёт собственник квартиры этого дома.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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