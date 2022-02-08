Некачественная уборка снега в Петербурге стала причиной массовых обысков в жилкомсервисах

Обыски проходят более чем в 60 жилкомсервисах и дорожных предприятиях Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Их причиной стала некачественная уборка снега в городе.

Как уточняет "Фонтанка", обыски силовики и правоохранители проводят с девяти утра. При этом основанием для процесса стало сразу несколько уголовных дел, связанных с экономикой жилкомсервисов и травмами, полученными жителями в результате гололёда и падения сосулек. В ходе обысков будет изъята документация, имеющая отношение к актам приёмки работ, их объёмам и выплатам зарплаты.

Проведение обысков подтвердила городская прокуратура, уточнив, что расследования уголовных дел по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи, находятся на контроле ведомства.