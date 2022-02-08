Трагедия со смертью в проруби повторилась на Украине: Мужчина утонул на глазах у жены
Прибывшие на место инцидента спасатели не смогли сразу найти утонувшего. Его тело было обнаружено на глубине четырёх метров в двадцати метрах от берега спустя два дня.
Скриншот © Telegram / "Украина в шоке"
Украинец утонул во время купания в проруби. Видео © Telegram / "Украина в шоке" (ВИДЕО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРОСМОТРУ ЛИЦАМ СО СЛАБОЙ ПСИХИКОЙ)
Житель Днепропетровской области Украины погиб во время купания в проруби. Как сообщили в региональном ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 38-летний мужчина исчез подо льдом на реке Чертомлык.
Несчастный случай произошёл в селе Капуловка Никопольского района 5 февраля. Прибывшие на место трагедии спасатели нашли утонувшего не сразу: его тело было обнаружено на глубине 4 метров в 20 метрах от берега в понедельник, 7 февраля.
"Тело погибшего мужчины 1983 года рождения вывезли на берег и передали полицейскому", — говорится в сообщении управления на странице в "Фейсбуке".
На кадрах, снятых женой погибшего, видно, что украинец прыгнул в прорубь и больше не вынырнул. Когда супруга поняла, что муж не сможет выбраться из проруби самостоятельно, их приятель попытался распилить лед, а затем крикнул, что нужно вызывать спасателей.
Ранее подобный случай произошёл в Ленобласти: Лайф публиковал видео трагического инцидента, которое не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой. 40-летняя женщина с головой нырнула в прорубь на реке Оредеж и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у её семьи, в том числе детей. Инструктор по первой помощи Любовь Кулакова полагает, что женщина допустила роковую ошибку, из-за которой её моментально унесло течением. Тело погибшей обнаружили 28 января, спустя девять дней поисков, в километре от места трагедии.
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