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Песков: Путин чувствует себя хорошо

За последние дни российский лидер провёл переговоры в Кремле с президентом Франции, премьер-министром Венгрии, главой Аргентины, а также посетил Китай.

8 февраля, 15:36

Президент РФ Владимир Путин. Фото © shutterstock

Сразу несколько международных переговоров за последние дни не сказались на здоровье президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Всё хорошо. Здоров", — цитирует Пескова ТАСС.

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Напомним, за последние дни российский лидер провёл переговоры в Кремле с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, главой Аргентины Альберто Фернандесом, а также посетил Китай, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином и посетил церемонию открытия Олимпиады.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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