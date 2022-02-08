Песков: Путин чувствует себя хорошо
За последние дни российский лидер провёл переговоры в Кремле с президентом Франции, премьер-министром Венгрии, главой Аргентины, а также посетил Китай.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © shutterstock
Сразу несколько международных переговоров за последние дни не сказались на здоровье президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Всё хорошо. Здоров", — цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, за последние дни российский лидер провёл переговоры в Кремле с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, главой Аргентины Альберто Фернандесом, а также посетил Китай, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином и посетил церемонию открытия Олимпиады.
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