Путин проведёт переговоры с Токаевым 10 февраля в Москве

Президент России Владимир Путин проведёт 10 февраля в Москве переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Кремля.

"Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития всего комплекса российско-казахстанских союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы", — говорится в сообщении.

Также пресс-секретарь главы Казахстана Берик Уали сообщил на своей странице в "Фейсбуке", что в ходе встречи "будут рассмотрены перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнёрства".