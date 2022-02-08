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Путин проведёт переговоры с Токаевым 10 февраля в Москве

На встрече лидеры обсудят перспективы развития казахстанско-российского стратегического партнёрства, вопросы интеграционного сотрудничества и международную повестку.

8 февраля, 12:47
<p>Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4531607636962633&set=pb.100003403233694.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Берик Уали</a></p>

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото © Facebook / Берик Уали

Президент России Владимир Путин проведёт 10 февраля в Москве переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Кремля.

"Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития всего комплекса российско-казахстанских союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы", — говорится в сообщении.

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Также пресс-секретарь главы Казахстана Берик Уали сообщил на своей странице в "Фейсбуке", что в ходе встречи "будут рассмотрены перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнёрства".

Ранее стало известно, что власти Казахстана намерены открыть в Москве постоянное представительство при ОДКБ. Цель такого решения заключается в приведении статуса полномочного представителя республики в постоянном совете при организации в соответствие с нормативной правовой базой.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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