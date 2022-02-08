Путин проведёт переговоры с Токаевым 10 февраля в Москве
На встрече лидеры обсудят перспективы развития казахстанско-российского стратегического партнёрства, вопросы интеграционного сотрудничества и международную повестку.
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото © Facebook / Берик Уали
Президент России Владимир Путин проведёт 10 февраля в Москве переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Кремля.
"Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития всего комплекса российско-казахстанских союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы", — говорится в сообщении.
Также пресс-секретарь главы Казахстана Берик Уали сообщил на своей странице в "Фейсбуке", что в ходе встречи "будут рассмотрены перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнёрства".
Ранее стало известно, что власти Казахстана намерены открыть в Москве постоянное представительство при ОДКБ. Цель такого решения заключается в приведении статуса полномочного представителя республики в постоянном совете при организации в соответствие с нормативной правовой базой.
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