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Знакомые раскрыли причину смерти главы Корпорации развития Дальнего Востока Носова

43-летний управленец занимал должность руководителя организации с мая 2021 года. О его смерти стало известно 8 февраля. Отмечается, что при жизни он внёс существенный вклад в развитие регионов страны.

8 февраля, 12:38
<p>Глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. Фото © <a href="https://erdc.ru/news/soboleznovaniya-v-svyazi-so-skoropostizhnym-ukhodom-iz-zhizni-igorya-nosova/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт </a>организации</p>

Глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. Фото © Сайт организации

Гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов умер в результате инсульта, случившегося у него накануне вечером. Об этом сообщает РБК со ссылкой на знакомых управленца.

"Вчера вечером инсульт случился у него, попал в реанимацию без сознания", — рассказал один из собеседников издания, добавив, что смерть 43-летнего управленца наступила пару часов назад.

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Напомним, о смерти Носова стало известно сегодня, 8 февраля. О трагическом событии сообщила пресс-служба корпорации, которой он руководил с мая 2021 года. Отмечается, что при жизни он внёс существенный вклад в развитие регионов страны.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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