Знакомые раскрыли причину смерти главы Корпорации развития Дальнего Востока Носова
43-летний управленец занимал должность руководителя организации с мая 2021 года. О его смерти стало известно 8 февраля. Отмечается, что при жизни он внёс существенный вклад в развитие регионов страны.
Глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. Фото © Сайт организации
Гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов умер в результате инсульта, случившегося у него накануне вечером. Об этом сообщает РБК со ссылкой на знакомых управленца.
"Вчера вечером инсульт случился у него, попал в реанимацию без сознания", — рассказал один из собеседников издания, добавив, что смерть 43-летнего управленца наступила пару часов назад.
Напомним, о смерти Носова стало известно сегодня, 8 февраля. О трагическом событии сообщила пресс-служба корпорации, которой он руководил с мая 2021 года. Отмечается, что при жизни он внёс существенный вклад в развитие регионов страны.
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