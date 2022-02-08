Знакомые раскрыли причину смерти главы Корпорации развития Дальнего Востока Носова

Гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов умер в результате инсульта, случившегося у него накануне вечером. Об этом сообщает РБК со ссылкой на знакомых управленца.

"Вчера вечером инсульт случился у него, попал в реанимацию без сознания", — рассказал один из собеседников издания, добавив, что смерть 43-летнего управленца наступила пару часов назад.