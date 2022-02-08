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Госпогранкомитет Белоруссии заявил о нарушении границ латвийским самолётом Ан-2

Легкомоторный борт, углубившись на 300 метров внутрь страны, облетел пункт пропуска Урбаны и вернулся в Латвию, уточнили в ведомстве.

8 февраля, 12:42

Ан-2. Фото на обложке © facebook.com/Latvijasarmija

Латвийский самолёт Ан-2 нарушил воздушное пространство Белоруссии, залетев на 300 метров вглубь территории республики. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram.

"Утром 8 февраля белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Легкомоторный самолёт Ан-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 м и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф рассказал о заявлении Минска, что нарушивший границу Белоруссии украинский дрон сделал 228 фото. Для этого на фюзеляже беспилотника закрепили технику с объективом широкоугольного действия. Благодаря экспертизе удалось установить маршрут аппарата с территории Незалежной.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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