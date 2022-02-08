Госпогранкомитет Белоруссии заявил о нарушении границ латвийским самолётом Ан-2

Латвийский самолёт Ан-2 нарушил воздушное пространство Белоруссии, залетев на 300 метров вглубь территории республики. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram.

"Утром 8 февраля белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Легкомоторный самолёт Ан-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 м и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию", — говорится в сообщении.