Госпогранкомитет Белоруссии заявил о нарушении границ латвийским самолётом Ан-2
Легкомоторный борт, углубившись на 300 метров внутрь страны, облетел пункт пропуска Урбаны и вернулся в Латвию, уточнили в ведомстве.
Ан-2. Фото на обложке © facebook.com/Latvijasarmija
Латвийский самолёт Ан-2 нарушил воздушное пространство Белоруссии, залетев на 300 метров вглубь территории республики. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram.
"Утром 8 февраля белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Легкомоторный самолёт Ан-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 м и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказал о заявлении Минска, что нарушивший границу Белоруссии украинский дрон сделал 228 фото. Для этого на фюзеляже беспилотника закрепили технику с объективом широкоугольного действия. Благодаря экспертизе удалось установить маршрут аппарата с территории Незалежной.
Комментариев: 0