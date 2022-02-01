Итоги пятичасовых переговоров Путина и Орбана Чем закончилась продолжительная встреча главы России и премьера Венгрии и о чём не расскажут прессе. 1 февраля, 20:37 © Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершили пятичасовые переговоры в Москве. Лидеры стран не виделись с 2019 года. Основной темой переговоров стали вопросы энергетики и пандемия. Кроме того, не мог остаться без внимания и вопрос Украины. Некоторые политологи предположили, что во время переговоров мог подниматься вопрос венгров, проживающих на Украине, которых, как и русских, всячески притесняют.

Закарпатский вопрос

В Закарпатской области Украины проживает множество венгров. В своё время Венгрия свободно раздавала паспорта там, но это не понравилось украинской власти. Уже несколько лет между странами длится языковой спор. В 2017 году на Украине приняли закон "Об образовании", ограничивающий использование языков национальных меньшинств. Проблема венгров настолько обострилась со временем, что в 2018 году киевские власти собирались разместить около 1000 военнослужащих на украино-венгерской границе. Вопросы сосуществования Венгрии и Украины также могли обсуждаться Владимиром Путиным и Виктором Орбаном.

Горнолыжный курорт Пилипец в Закарпатской области Украины

— Там живут и граждане Венгрии, и этнические венгры без гражданства, и венгероязычные жители Украины, да и те же русины, которые, кстати, лояльны и к России, и к Венгрии. Всех их подвергают преследованиям, отчасти геноциду, — считает депутат ГД и профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

На фоне истерики западных стран по поводу мистического российского вторжения на Украину могло состояться за закрытыми дверями обсуждение судьбы Закарпатья. Политолог Марат Баширов отметил, что сам Орбан заявил о нежелании европейских стран начала войны на Украине. По его мнению, Путин объяснил позицию России, чтобы венгерский лидер мог её передать главам стран ЕС. Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян допустил, что Путин мог интересоваться реальным отношением Европы к Украине.

— Наверняка Виктор Орбан и Владимир Путин говорили о нынешней позиции Европы по Украине. Не о той пропагандистской, а о настоящей позиции, о том расколе, который царит внутри Евросоюза по этому поводу, — сказал Мирзаян.

Возможно, Орбан рассказал Путину и о тех, с кем российской стороне стоит ещё обсудить эту тему. Чуть позже Орбан сообщил журналистам, что не увидел у Владимира Путина желания вторгаться на территорию сопредельного государства. Близость Венгрии и Украины порождает не только политические вопросы, но и энергетические. Известный факт, что Венгрия закупает газ у России и продаёт его Украине.

Реверс

Отказ от российского газа вынудил украинские власти искать голубое топливо у других поставщиков. Выбор пал на европейский рынок, который наполняется российским энергоресурсом. Логика Киева до сих пор многим неясна, но некоторые сделали на этом бизнес. Венгрия не исключение.

— Во многом благодаря позиции Киева сегодня Украина получает газ из Венгрии, а не наоборот. Это и потому, что "Газпром" позволяет это делать, и потому ,что Украина сама отказалась от контрактных условий старого ценообразования, — отметил Мирзаян.

Во время пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия готова увеличить поставки газа в Венгрию. Уже сейчас понятно, что часть будет продана на Украину, если последняя не изменит свою позицию. Получается, это выгодно и для России, и для Венгрии.

Выборы

Виктор Орбан рассказал Владимиру Путину и о внутренних делах Венгрии. Венгерский лидер напомнил, что в апреле в стране выборы и он намерен в них не просто участвовать, а победить. Политолог Владимир Корнилов предполагает, что эту тему политики обсудили детально. Он считает, что Венгрия переживает сложный период из-за предвыборной кампании, в которую вмешиваются "партнёры".

— Вмешиваются и заокеанские партнёры, и европейские страны, а также различные структуры, в том числе Сорос. Особенно Сорос. Наверное, обсуждали и чувствительный вопрос информационной безопасности, — сказал политолог в беседе с Лайфом. Путин, кстати, напомнил венгерским потребителям, что именно Орбан смог договориться о приемлемых ценах на газ, чем, вероятнее всего, добавил ему очков на предстоящих выборах.

Доверие

Все политологи отметили, что Путин и Орбан говорили на "одном языке". Качественный диалог сложился из-за схожести мировоззрений. Между ними есть много общего, полагает Матвейчев, они исповедуют консервативные, традиционные ценности, не приемлют многие вещи, связанные с политикой нынешних европейских и американских властей.

Политолог Марат Баширов также отметил, что оба лидера защищают привычные ценности. По его мнению, они понимают друг друга. Тот факт, что наш президент обращается к Орбану на "ты", тоже важный сигнал об уровне доверия. Уже сейчас можно сказать, что диалог между Россией и Венгрией будет продолжаться в позитивном ключе.

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