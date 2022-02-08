Президент Курчатовского института призвал повременить с водородным транспортом

"Если бы на Кутузовском проспекте была значимая авария и если бы там был один автомобиль с водородом, там Кутузовского, наверное, не было бы. А если бы два автомобиля, то и гостиницы "Украина" не осталось бы. И мы должны это очень хорошо помнить. А то мы слышим голоса: "Сейчас будем гнать по трубам, продавать водород туда-сюда", — сказал Ковальчук.