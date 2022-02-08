Президент Курчатовского института призвал повременить с водородным транспортом
Михаил Ковальчук подчеркнул, что чрезвычайно важно оценить все последствия развития различных технологий. По его словам, нужен новый комплексный подход, который будет учитывать совокупность факторов.
Кадр из видео © LIFE
Ковальчук на заседании Совета по науке и образованию резко высказался о водородном транспорте. Видео © LIFE
Президент научного комплекса НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на заседании Совета по науке и образованию резко высказался о водородном транспорте. Как он отметил, использование автомобиля на таком топливе требует высоких стандартов безопасности.
"Если бы на Кутузовском проспекте была значимая авария и если бы там был один автомобиль с водородом, там Кутузовского, наверное, не было бы. А если бы два автомобиля, то и гостиницы "Украина" не осталось бы. И мы должны это очень хорошо помнить. А то мы слышим голоса: "Сейчас будем гнать по трубам, продавать водород туда-сюда", — сказал Ковальчук.
Глава Курчатовского института также подчеркнул, что чрезвычайно важно оценить все последствия развития различных технологий — как положительные, так и отрицательные. По его словам, России необходим новый комплексный подход, который будет учитывать как технические, так и природные, социально-экономические факторы.
Ранее Лайф рассказывал, что в России разработали Aurus на водороде. Таким образом, завод Ford Sollers в Елабуге в Татарстане стал единственным в мире, который имеет разработанный лабораторный образец на таком носителе.
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