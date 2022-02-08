Классный руководитель саночницы Ивановой назвала спортсменку борцом по жизни

У российской саночницы Татьяны Ивановой всегда был настойчивый характер, а сейчас спортсменка периодически приезжает в родную школу навестить любимых педагогов. Об этом рассказала Лайфу её классная руководительница Наталья Иванова. Она также показала фотографии школьных времён.

"В школе приходилось, конечно, иногда трудно. В девятом классе из всех девяти учебных месяцев в школе из-за сборов она смогла присутствовать в общей сложности, может быть, месяца два. Тогда не было дистанционного обучения. Между сборами человек приезжал, нарабатывал, брал дополнительные задания. Сразу было понятно, что у человека будут спортивные успехи. Проявлялся настойчивый характер. Нам страна не простит, если мы не поможем ребёнку закончить полноценно школу. Мы с ребятами всегда ждали её со сборов. Встречали", — рассказала классный руководитель.

Учительница добавила, что в их классе по традиции, когда Иванова приезжала со сборов, они с ребятами пили чай, приносили сладости, сидели и разговаривали. Она отметила, что у спортсменки было некое правило — давать автографы. Причём это была не обычная подпись, а ещё и нарисованные санки. Некоторые ученики до сих пор хранят дневники с такой "отметкой" от Ивановой.

Школьный субботник (Иванова в бордовой куртке). Фото © LIFE

По словам педагога, саночница "очень воспитанный, скромный, доброжелательный человек", а также настоящий борец по жизни.

"Кто её знает, тот знает, какая она. Другая. Когда смотрю по телевизору её заезд, прям железо в лице, кремень, сосредоточена! Если бывает в Чусовом, то не проводит праздно время, а постоянно тренируется в родном "Огоньке". В форме она себя держит всегда! Не позволяет себе слабинок", — добавила педагог.