Врёт как Bloomberg: В чём ещё "ошибалось" американское агентство фейковой информации Bloomberg "по ошибке" опубликовал новость о "вторжении России". Лайф подсчитал, что таких ошибок агентство стало допускать как-то очень много… 7 февраля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Bloomberg — это не просто новостное агентство. Это поставщик финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков. Его терминал с базовым набором сервисов стоит порядка 30 тысяч долларов в год. Поэтому каждая его ошибка оказывает влияние на биржи — при этом кто-то зарабатывает, а кто-то теряет деньги.

— Фейк про "вторжение России" был опубликован в выходной день, в полночь по московскому времени, поэтому конкретно этот случай не оказал значительного влияния на биржи, — отметил Николай Щеглов, эксперт инвесткомпании "Глобал финанс групп". — Однако уже который месяц нагнетаемая истерия по поводу "вторжения в России" привела к значительному оттоку средств нерезидентов с Московской биржи - российские компании потеряли 15–20% своей капитализации. Приложил к этому свою руку и Bloomberg.

Фейк: "Сговор России и Китая"

Однако одна из "новостей", которая однозначно негативно повлияла на настроение инвесторов, была о том, что якобы глава КНР Си Цзиньпин попросил Путина "не вторгаться" на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Bloomberg выпустил её 22 января, авторитетно сообщив, что китайская сторона даже апеллировала к резолюции ООН об олимпийском перемирии, действующем за семь дней до начала Игр и семь дней по окончании Паралимпийских игр. То есть до 20 марта. А далее, как сообщили эксперты издания, к этому времени на Украине начнётся оттепель, а ландшафт превратится в "непроходимую грязь", что должно помешать быстрому "российскому вторжению".

И китайская, и российская сторона назвали эту публикацию полной чушью, "фейком и провокацией". Никакого опровержения Bloomberg не опубликовал.

Фейк: "ФСБ требует запретить криптовалюты, чтобы не финансировалась оппозиция"

20 января агентство сообщило, что российская ФСБ лоббирует курс на полный запрет криптовалюты в России. И не просто так, а исключительно для того, чтобы лишить россиян возможности финансировать СМИ-иноагенты и оппозицию. Очень авторитетно, со ссылкой на высокопоставленные источники журналисты издания утверждали, что для этого спецслужба надавила на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, которая под их влиянием выпустила целый доклад о необходимости запрета крипты.

Позже стало известно, что ФСБ, наоборот, поддержала проект Минфина о легализации и регулировании криптовалюты, так как, по её мнению, только это даст необходимые правовые и технологические рычаги для получения информации о регистрационных данных пользователей и установления конечных бенефициаров криптовалют. Не поддержал запрет крипты и президент Владимир Путин. Но Bloomberg даже не извинился.

Фейк: "Газпром" вот-вот незаконно запустит "Северный поток – 2"

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

В сентябре прошлого года агентство "Блумберг" сообщило, что поставки газа по первой нитке трубопровода "Северный поток – 2" планируется начать уже с 1 октября. При этом уже через два месяца газопровод, по словам собеседников агентства, должен заработать в полном объёме. И хотя эта новость в целом была довольно позитивна для России, она подавалась в том смысле, что таким образом "Газпром" намерен нарушить законодательство ЕС и начать поставку газа без должной сертификации и проверки газопровода.

Ожидания и уверенность журналистов не оправдались: "Газпром" полностью соблюдает законодательство всех стран, где работает, и до сих пор ещё ожидает полной сертификации как газопровода, так и немецкой компании-оператора.

Фейк о смерти Стива Джобса

Конечно, ошибается "Блумберг" не только о российских делах. Несколько лет назад венгерский регулятор Pszáf начал расследование того, было ли искажение информации агентством Bloomberg о снижении процентной ставки преднамеренным манипулированием рынком. Но самым громким международным фейком оказалась "новость", когда 28 августа 2008 года Bloomberg сообщил о смерти основателя Apple Стива Джобса. Причём агентство опубликовало не просто заголовок, а целый некролог, посвящённый этому харизматичному лидеру.

Хотя редакторы Bloomberg довольно быстро спохватились и отозвали заметку через несколько минут, акции компании рухнули. А сам Стив Джобс нагло прожил после этого сообщения ещё три года.

Как считаете, иностранные СМИ честнее наших? Доверия к иностранцам больше Нет, российские СМИ честнее Каждый может ошибиться, ничего страшного

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