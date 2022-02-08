УЕФА начал расследование из-за кричалок украинских болельщиков в матче ЧЕ по мини-футболу

УЕФА открыто дисциплинарное расследование по итогам полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу Россия – Украина. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Окончательный вердикт будут выносить сразу два комитета УЕФА — этический и дисциплинарный. Добавим, что, согласно регламенту, ответственность за поведение своих болельщиков несёт Федерация футбола той или иной страны.