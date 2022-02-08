НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

УЕФА начал расследование из-за кричалок украинских болельщиков в матче ЧЕ по мини-футболу

В ходе встречи Россия – Украина фанаты из Незалежной не раз оскорбляли наших футболистов.

8 февраля, 16:38

Фото на обложке © ТАСС / АР / Gerrit van Keulen

УЕФА открыто дисциплинарное расследование по итогам полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу Россия – Украина. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Окончательный вердикт будут выносить сразу два комитета УЕФА — этический и дисциплинарный. Добавим, что, согласно регламенту, ответственность за поведение своих болельщиков несёт Федерация футбола той или иной страны.

РФС призвал УЕФА начать расследование из-за фанатов сборной Украины, оскорблявших россиян

РФС призвал УЕФА начать расследование из-за фанатов сборной Украины, оскорблявших россиян

Напомним, сборная России встретилась с командой Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Матч состоялся на арене "Зигго доум" в Амстердаме и завершился со счётом 3:2 в пользу россиян. Во время игры украинские болельщики скандировали националистические лозунги. С трибун, где они находились, неоднократно доносились оскорбительные кричалки в адрес россиян.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1