УЕФА начал расследование из-за кричалок украинских болельщиков в матче ЧЕ по мини-футболу
В ходе встречи Россия – Украина фанаты из Незалежной не раз оскорбляли наших футболистов.
Фото на обложке © ТАСС / АР / Gerrit van Keulen
УЕФА открыто дисциплинарное расследование по итогам полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу Россия – Украина. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Окончательный вердикт будут выносить сразу два комитета УЕФА — этический и дисциплинарный. Добавим, что, согласно регламенту, ответственность за поведение своих болельщиков несёт Федерация футбола той или иной страны.
Напомним, сборная России встретилась с командой Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Матч состоялся на арене "Зигго доум" в Амстердаме и завершился со счётом 3:2 в пользу россиян. Во время игры украинские болельщики скандировали националистические лозунги. С трибун, где они находились, неоднократно доносились оскорбительные кричалки в адрес россиян.
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