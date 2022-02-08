Старт "Красной машины" и кёрлингистов: Расписание пятого дня Олимпиады в Пекине

Новый день на Олимпиаде в Пекине гарантированно принесёт болельщикам целый ряд ярких и позитивных эмоций, а также море любопытных событий. У российских поклонников спорта завтрашний день будет очень важным, ведь свой старт возьмёт наша хоккейная сборная. Лайф рассказывает о главных событиях пятого дня Игр.

Хоккей. Старт мужской сборной России

Сборная России по хоккею. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Наша национальная команда прошла через целый ряд трудностей и вот теперь наконец-то "Красная машина" выходит на старт. Первый соперник — сборная Швейцарии. Относиться несерьёзно к такому сопернику не стоит, ибо швейцарцы уже давно зарекомендовали себя как крепкая команда.

Если вкратце, то сборную России перед Играми окружал ковид, непростой перелёт и много других обстоятельств. А главное, что от команды Алексея Жамнова ждут только золота, как и четыре года назад в Корее. Старт нашей команды покажет телеканал "Россия-1" в 11:40.

Кёрлинг. Старт мужской сборной

Ещё одно значимое событие — старт мужской национальной команды по кёрлингу. Буквально сегодня завершились соревнования смешанных сборных, теперь очередь представителей сильного пола. От россиян можно ждать серьёзных результатов, ведь на прошлогоднем чемпионате мира наша сборная заняла четвёртое место. Первый соперник — команда США. Начало встречи в 15:05.

Шорт-трек. Новые старты наших спортсменов

Денис Айрапетян. Фото © ТАСС / AP

Ни в шорт-треке, ни в конькобежном спорте сборной России пока не везёт. Как ни стараются наши спортсмены, но не могут заехать в медали. На очереди большой день. Награды разыграют мужчины на дистанции 1500 метров. Надежды нашей команды связаны с тремя спортсменами: Семёном Елистратовым, Денисом Айрапетяном и Даниилом Ейбогом. Кроме того, завтра же пройдут квалификационные заезды у женщин на дистанции 1000 метров, а также в эстафете на 3000 метров.

Санный спорт. Мужские двойки

Разыгрывается аппетит у поклонников санного спорта в России. Бронза Татьяны Ивановой добавила оптимизма и радости. На очереди новый старт в мужских двойках. Шансов в традиционно немецко-австрийском виде спорта не так-то и много. Тем не менее Андрей Богданов и Юрий Прохоров, Александр Денисьев и Владислав Антонов поборются за высокие места. Первая попытка начнётся в 15:20.

Сноуборд-кросс

Медали завтра разыграют сноубордисты в дисциплине сноуборд-кросс у женщин. Здесь нашу страну представят сразу четыре спортсменки: Кристина Пауль (чемпионка Универсиады 2019 года в Красноярске), призёр Кубка мира Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская и Александра Паршина. Стартуем в 6:00.