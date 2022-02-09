Минэнерго предложило к 2030 году перевести каждый десятый автобус на водород
Основные преимущества такого транспорта по сравнению с электробусом — быстрая заправка и увеличенный ход без подзарядки. Однако для регионов цена может стать неподъёмной.
Образцы транспорта на водороде. Фото © ТАСС / Андрей Гордеев
Минэнерго предложило перевести 10% городского и междугородного пассажирского транспорта на водород к 2030 году. Таким образом ведомство хочет добиться потребления этого вида топлива на внутреннем рынке.
Как пишет РБК, проект стратегии направлен на согласование в профильные ведомства и должен быть внесён в правительство до 10 марта. Вместе с тем основной поставщик городского транспорта в регионах — Государственная транспортная лизинговая компания — заявляет, что задача заменить даже 10% автобусов на водоробусы к 2030 году нереалистична.
"По предварительным оценкам, стоимость водоробусов окажется неподъёмной для большинства российских регионов, даже без учёта стоимости заправочной инфраструктуры", — заявил представитель компании.
А ранее Лайф писал, что в России к 2036 году появится первая атомная станция для наработки водорода. Лицензия на возведение объекта будет получена подрядчиком уже через три года.
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