Минэнерго предложило к 2030 году перевести каждый десятый автобус на водород

Минэнерго предложило перевести 10% городского и междугородного пассажирского транспорта на водород к 2030 году. Таким образом ведомство хочет добиться потребления этого вида топлива на внутреннем рынке.

Как пишет РБК, проект стратегии направлен на согласование в профильные ведомства и должен быть внесён в правительство до 10 марта. Вместе с тем основной поставщик городского транспорта в регионах — Государственная транспортная лизинговая компания — заявляет, что задача заменить даже 10% автобусов на водоробусы к 2030 году нереалистична.

"По предварительным оценкам, стоимость водоробусов окажется неподъёмной для большинства российских регионов, даже без учёта стоимости заправочной инфраструктуры", — заявил представитель компании.