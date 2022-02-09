Водитель из Приморья за месяц накопил штрафов почти на 100 тысяч рублей

Житель Приморского края всего за месяц набрал штрафов за нарушение правил дорожного движения на 93 тысячи рублей. Очевидно, оплачивать их мужчина не собирался, и теперь на его имущество наложили арест.

Как пишет ИА DEITA.RU со ссылкой на региональное управление ФССП, не желая расставаться с автомобилем или какими-то другими материальными ценностями, злостный нарушитель погасил всю задолженность, исполнительное производство завершено.

В ведомстве отмечают, что таким образом, например, жителя Уссурийска убедили выплатить компенсацию морального вреда пострадавшей стороне (он совершил преступление по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). А житель Большого Камня после ареста его Mitsubishi L200 2008 года выпуска согласился уплатить долг в размере 340 тысяч рублей некоему юридическому лицу.