Юрист Имамов предупредил о штрафах за летнюю "запаску" в багажнике

Штраф в 500 рублей зимой грозит тем, кто не заменил на запасном колесе летнюю резину на соответствующую сезону. Наказать водителя могут, если на трассе возникнет ситуация, когда колесо нужно будет использовать, объяснил юрист Марсель Имамов. На летней запаске безнаказанно можно будет доехать только до места стоянки или сервиса для ремонта.

"Тогда водитель должен сказать инспектору ГИБДД, что в дороге случился прокол колеса и он временно установил летнюю запаску и едет на сервис", — рассказал Имамов агентству "Прайм".

По его словам, также есть случаи, когда водитель может обжаловать штраф за не соответствующее сезону колесо: если он двигался на летней запаске на СТО и сообщил об этом инспектору, но тот выписал штраф и если сумма превысила 500 рублей. Оспорить взыскание можно в течение десяти дней с момента получения, напомнил юрист. Летом же за зимнюю резину наказывать, по словам эксперта, не будут. Но ездить так круглый год запрещено законодательством: на федеральном уровне закреплено, что с июня по август должна использоваться только летняя резина.

"С 2021 года были приняты поправки, которые сделали требования к колёсам и шинам ещё более жёсткими: если ранее разрешалось устанавливать разные покрышки попарно на две оси, например спереди новая шипованная резина, а сзади стёртые старые шины, то сейчас в перечне неполадок закреплены требования использовать только зимний комплект с одинаковыми колёсами, включая запаску", — подчеркнул Имамов.