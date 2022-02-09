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Университет выплатит $243 млн жертвам обвиняемого в насилии гинеколога

64-летнему врачу Джеймсу Хипсу грозит более 67 лет тюрьмы. Он не признаёт себя виновным. Иски подали более пяти тысяч женщин.

9 февраля, 00:55

Фото на обложке © Pixabay

Женщинам, которые утверждают, что подверглись домогательствам со стороны бывшего гинеколога Джеймса Хипса, университет Калифорнии заплатит $243 млн (около 1,8 млрд рублей). Такие судебные претензии предъявили более 200 пациенток доктора.

Как сообщает телеканал CBS, в совершении развратных действий Хипса, когда он работал в медицинском центре университета в период с 1983 по 2018 год, обвинили 203 истицы. Между ними и будет распределена сумма компенсации. Согласно предъявленному 21 пункту обвинений, 64-летнему врачу грозит более 67 лет тюрьмы. Он же не признал себя виновным.

Расследование было начато лишь в 2017 году, хотя пациентки жаловались и раньше. В прошлом году суд одобрил мировое соглашение в размере $73 млн (около 5,5 млрд рублей) по иску, поданному более чем 5500 женщинами против Хипса.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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