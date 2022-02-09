Нижняя палата Конгресса США продлила финансирование правительства

Трансляцию с заседания вёл телеканал C-SPAN. Решение о продлении финансирования поддержали 272 законодателя, против выступили 162 конгрессмена. Теперь документ должен утвердить Сенат Конгресса, после чего он поступит на подпись президенту Джо Байдену. Если новая резолюция не будет утверждена к дате окончания действия предыдущего документа, то есть к 18 февраля, США может грозить новый "шатдаун" — приостановка работы правительства. В последний раз такое произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордно длительный срок — 35 дней.