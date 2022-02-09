Нижняя палата Конгресса США продлила финансирование правительства
Если новая резолюция не будет утверждена к дате окончания действия предыдущего документа, то есть к 18 февраля, Штатам может грозить "шатдаун" — приостановка работы государственных органов.
Фото на обложке: кадр из видео © Трансляция сессии Конгресса США / C-SPAN
Законопроект о временном финансировании федерального правительства до 11 марта включительно принят Палатой представителей Конгресса США. Действие предыдущего такого документа заканчивается 18 февраля.
Трансляцию с заседания вёл телеканал C-SPAN. Решение о продлении финансирования поддержали 272 законодателя, против выступили 162 конгрессмена. Теперь документ должен утвердить Сенат Конгресса, после чего он поступит на подпись президенту Джо Байдену. Если новая резолюция не будет утверждена к дате окончания действия предыдущего документа, то есть к 18 февраля, США может грозить новый "шатдаун" — приостановка работы правительства. В последний раз такое произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордно длительный срок — 35 дней.
2021-й финансовый год закончился в США 30 сентября, но полноценный бюджет на 2022 год не был согласован. В связи с этим конгрессмены вынуждены принимать временные резолюции о продлении финансирования правительства.
Ранее Лайф сообщал, что Байден повысил потолок госдолга США до 31,4 триллиона долларов. Если закон не был бы одобрен, могла возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства, указала глава Минфина Штатов.
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