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Жители Сахалина ощутили сильные подземные толчки

Некоторые островитяне рассказывают, что в домах шаталась мебель. Детей выводили на улицу в целях предосторожности.

8 февраля, 23:45

Фото на обложке © Pixabay

Жители нескольких районов Сахалинской области сегодня ощутили землетрясение. Так, подземные толчки ощущались в Красногорске, Заречном, Северном, Айнском. Информацию уточнили в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, эпицентр находился в 24 км северо-восточнее Красногорска, магнитуда достигала 4,7.

"Землетрясение ощутили жители Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского районов. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до трёх баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало", — отметили в ведомстве.

Некоторые жители острова рассказывают, что в помещениях шаталась мебель. В Макаровском районе из детсадов вывели детей на улицу. Экстренными службами проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.

Часть Великой Китайской стены обрушилась после землетрясения

Часть Великой Китайской стены обрушилась после землетрясения

Ранее Лайф сообщал, что 6 февраля землетрясение магнитудой 5,2 произошло на восточном побережье Сахалина.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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