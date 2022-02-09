Жители Сахалина ощутили сильные подземные толчки

Жители нескольких районов Сахалинской области сегодня ощутили землетрясение. Так, подземные толчки ощущались в Красногорске, Заречном, Северном, Айнском. Информацию уточнили в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, эпицентр находился в 24 км северо-восточнее Красногорска, магнитуда достигала 4,7.

"Землетрясение ощутили жители Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского районов. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до трёх баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало", — отметили в ведомстве.

Некоторые жители острова рассказывают, что в помещениях шаталась мебель. В Макаровском районе из детсадов вывели детей на улицу. Экстренными службами проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.