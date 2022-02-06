Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на восточном побережье Сахалина

Утром в воскресенье, 6 февраля, на восточном побережье Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"6 февраля в 08:18 (00:18 мск) зарегистрировано землетрясение в акватории Охотского моря, в 15 километрах северо-восточнее села Вал. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2, глубина 15 километров. Землетрясение ощутили жители города Оха, сёл Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал и пгт Ноглики. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до трёх баллов", — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные группы администрации и местные пожарно-спасательные гарнизоны проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.