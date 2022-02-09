Постпред Украины Кислица поставил под сомнение право России быть в Совбезе ООН

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица поставил под сомнение обоснованность пребывания России в Совете Безопасности организации в качестве постоянного члена. Он заявил, что после ликвидации СССР, чьим государством-продолжателем на международной арене является РФ, официальная Москва так и не прошла процедуру вступления в организацию, предусмотренную действующим уставом Объединённых Наций.

"Я могу лишь констатировать, что в глаза не видел решения о том, что кто-то в принципе голосовал за членство России или в Совбезе, или в Генеральной Ассамблее ООН", — сказал Кислица в интервью изданию "Европейская правда".

Таким образом, по утверждению Кислицы, у Москвы нет документально подтверждённого права на членство в ООН. Или же все материалы по этому вопросу якобы под грифом "Секретно" и от Киева их "скрывают".

"Наша цель — чтобы прекратилось кощунство, которое есть сейчас на заседаниях Совбеза ООН. Но предложить путь выхода из этой ситуации можно будет только после того, как ООН по крайней мере признает ошибку и откроет скрываемые документы", — требует Кислица.

СССР был членом ООН с 24 октября 1945 года. В конце 1991 года президент России Борис Ельцин направил генеральному секретарю организации письмо, в котором проинформировал, что членство СССР в Совете Безопасности и других органах при поддержке государств СНГ будет продолжать Российская Федерация. Также он сообщил, что Россия сохраняет всю ответственность за свои права, обязанности СССР в соответствии с Уставом Объединённых Наций. Обращение было основано на решении государств – участниц вновь образованного СНГ, которые на встрече в Алма-Ате документально подтвердили готовность видеть Россию продолжателем СССР, а себя — полноправными членами ООН.

О содержании письма в тот же день были проинформированы члены Совбеза ООН, ни один из них не выдвинул замечаний по этому вопросу. В состав совета входит 15 государств-членов, из них пять постоянных: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция — и десять непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок по пять каждый год.